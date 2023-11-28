「與惡」男星拍完「美食無間」消失 曝身心狀態差

王可元過去一年吃老本過活。記者吳致碩／攝影

男星王可元曾在「我們與惡的距離」中飾演隨機殺人犯李曉明而闖出知名度，看似前途看好之際，卻在拍完「美食無間」後自主性休息一年，他透露休息主因是心理與生理狀態都不好，甚至一度考慮轉行。

王可元初出道就入圍 台北電影節最佳新人，之後在「我們與惡的距離」與「親愛的房客」展露頭角，但入行6年的他卻在去年陷入低潮，他說，「那時候心理負擔比較大， 剛好經紀合約到期，狀態不太好，心理和生理都沒跟上，想休息，不然覺得演甚麼都一樣，認為自己生命經驗少了一塊，對自己沒信心、產業不需要我，想找一個需要我的地方。」

他這一年跑去學韓文，靠老本過活，學股票操作，關閉所有社群停止更新，「30歲之後變成沒有計畫，很想離開台灣去甚麼地方生活都好，在很緊張和很隨便的狀態下拉扯。」他其實是高學歷，師大圖文傳播研究所畢業，家裡原本希望他去媒體產業上班，他卻跑去拍戲，和家裡鬧革命，爸爸一度不諒解，卻在家人全力支持後忽然喊休息，談到家人無條件的支持，王可元一度紅了眼眶忍不住哽咽：「他們看到我這樣沒有多說甚麼，只告訴我你快樂就好。」

王可元說，他每次想轉行的時候，就有人伸出手問他要不要演戲？前陣子剛好有個導演又拉住他，「他跟我說你可以，要不要再試試看？所以我又開始投入新戲的前置作業。」重返演藝圈後，王可元恢復社群、健身 ，積極找新東家，接受專訪時他容光煥發，已調整好身心靈。他語重心長地說：「因為這是我人生的慘痛教訓，真的不能隨便休息，因為隨時都會有新人把你壓下去，所以要保持最佳狀態。」