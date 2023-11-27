「驚奇隊長」愛情、事業雙受創 陷入混亂低潮？

布麗拉森近來先是和男友分手，又碰到事業挫折，陷入混亂中。（路透資料照片）

奧斯卡影后布麗拉森因為鮮明的女性主義者身分，常遭到網路酸民的攻擊，雖然因為扮演漫威 英雄「驚奇隊長」而聲名大噪，可是在漫威粉絲心目中的人氣也不頂高，同樣有不少人對她沒好話，還鼓吹漫威把她換掉。漫威固然還是用她主演「驚奇隊長2」，卻另外拉了兩位新女主角進來瓜分她的戲分，不希望她的人氣影響片子票房，無奈「驚奇隊長」上映後，北美的賣座成績無法挽回超級英雄片近來的頹勢，反而可能變成漫威製作電影以來，北美票房數字最低的一部。

雪上加霜的是，布麗拉森又與交往4年的伊利亞艾倫布利茲分手，在感情上也陷入低潮。不像娛樂圈其他情侶分開後還能當朋友，布麗的友人老覺得他只是利用她來炒知名度，因而布麗選擇跟他斷得乾乾淨淨，心裡的空虛亦是可想而知。

根據歐美八卦刊物報導，布麗拉森目前正在一片混亂中，然而她也準備在生活上有個全新的開始，首先她以往都排斥和太有名的人約會，可是現在她不再拒絕，就算變成類似早年的布裘或是班艾佛列克 &珍妮佛洛佩茲 這樣到處招惹狗仔隊來跟蹤的高知名度話題愛侶，她也OK，只差上哪兒找那個對的人。