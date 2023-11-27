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林青霞與林鳳嬌昔日片中后不見后 誰是瓊瑤愛將？

記者蘇詠智／即時報導
林鳳嬌（左）與林青霞昔日在影壇各霸一方，活動曾經同台，但沒有拍過對手戲。圖／報系資料照片
林鳳嬌（左）與林青霞昔日在影壇各霸一方，活動曾經同台，但沒有拍過對手戲。圖／報系資料照片

永遠的巨星林青霞返台出席金馬60典禮，成為收視亮點之一，也勾起資深影迷對「2秦2林」的回憶，尤其林青霞的訪談片段，出現陳松勇與秦漢頒金馬影后獎給她的畫面，也有她與秦祥林合作的劇照，不禁讓網友遺憾，如果都曾是金馬影帝的2秦，把終身成就獎獻給生命中曾有重要地位的林青霞，就真是不容錯過的經典畫面。

雖然秦祥林、秦漢與林鳳嬌先後在1970年代都登上金馬帝后寶座，唯獨林青霞直到1990年才以「滾滾紅塵」獲得金馬獎的肯定，但現在卻只有她得享金馬獎終身成就獎的殊榮。1970年代當紅電影大牌手上都好幾組戲要軋，可是在官方徵召下，也會一起赴海外參加影展，林青霞和林鳳嬌，就曾不只一次在此類活動上碰頭，沒有「無法同台」的問題。不過回到電影裡，兩人各有各的天地，唯一同片，只有在大堆頭的「成功嶺上」，而且都是客串分量又沒對手戲，反而是演連長的秦祥林戲分比她們都多，可是「2秦2林」獨缺秦漢。

瓊瑤自組「巨星公司」的創業片「我是一片雲」，則湊齊林青霞與2秦在片中大談糾結3角戀，結尾雖不圓滿，票房卻大開紅盤，接下來「巨星」一連好幾部片全由林青霞領銜，成了瓊瑤倚重的當家女主角。相較於外界的印象，林鳳嬌演出過的瓊瑤小說改編片才3部，都非「巨星」出品，是李行所執導，與其稱她是瓊瑤片紅星，不如說她是李行御用女主角。她沒機會主演「巨星」的影片，林青霞也從沒拍過李行執導的電影。

有趣的是，林青霞在「巨星」的影片中和秦祥林、秦漢都拍過婚禮的場面，前期「巨星」的男一是秦祥林，從「一顆紅豆」開始，秦漢取而代之，影壇聲勢上逐漸凌駕秦祥林，加上李行也重用秦漢，他幾乎輪流與「2林」配戲，戲外和林鳳嬌純粹是好同事，與林青霞就陷入「戲假情真」的糾纏，一度受到很多的輿論攻擊。不過也因他們之間的新聞轟動全台，使得秦祥林與林青霞再配對的機會意外變少了，原先較少搭在一起的林鳳嬌與秦祥林，反倒合作愈來愈密切。有別於和秦漢主演的多半是李行的「健康寫實型」文藝片或是愛情悲劇，林鳳嬌與秦祥林蠻常主演「3生搭3旦」的愛情喜劇，當然在3生與3旦中，他們總是配在一起。

「成功嶺上」是林青霞與林鳳嬌唯一合演的影片，都是客串且無對手戲。圖／摘自HKMD...
「成功嶺上」是林青霞與林鳳嬌唯一合演的影片，都是客串且無對手戲。圖／摘自HKMDB
林青霞（左起）、郭小莊、胡茵夢、鄧美芳、楊蓮英、郭新馨、徐楓、韓湘琴、林鳳嬌、劉...
林青霞（左起）、郭小莊、胡茵夢、鄧美芳、楊蓮英、郭新馨、徐楓、韓湘琴、林鳳嬌、劉夢燕一起出席亞洲影展。圖／報系資料照片
「我是一片雲」林青霞搭配2秦，是唯一的一次。圖／摘自HKMDB
「我是一片雲」林青霞搭配2秦，是唯一的一次。圖／摘自HKMDB
林青霞返台領取金馬獎終身成就獎，再度引起各方矚目。記者吳致碩／攝影
林青霞返台領取金馬獎終身成就獎，再度引起各方矚目。記者吳致碩／攝影

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