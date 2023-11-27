我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈衝突緩和？加薩休戰協議快到期 卡達宣布延長2天

付清學貸買第一棟房 紐約華女省錢有道

金馬獎最年輕影后出身不凡被起底 是養樂多集團第4代

記者黃保慧／即時報導
新科金馬影后林品彤詮釋「小曉」肢體與內心完全投入。圖／CATCHPLAY提供
新科金馬影后林品彤詮釋「小曉」肢體與內心完全投入。圖／CATCHPLAY提供

以12歲的年紀成為金馬影史最年輕影后的林品彤，在主演電影「小曉」詮釋過動症兒童，演出到位獲得評審盛讚，在影壇大放異彩的她出身不凡，其實是台灣養樂多創辦人李團居家族的第4代。

林品彤打破由中國女星李小璐16歲以電影「天浴」獲得第35屆金馬獎的最佳女主角獎，維持25年的紀錄。她有實力，但外界不知道的是，林品彤的外公是曾任慈濟大學校長、現任慈濟教育志業基金會執行長王本榮，外婆是慈濟茶道老師李六秀，而外婆李六秀是養樂多公司創辦人李團居的女兒，也是現任養樂多董事長李道明的姐姐，李六秀更曾任養樂多公司董事，家人經歷都不平凡。

林品彤在澳洲出生，1歲時回到台灣，7歲開始參與音樂舞台劇演出，之後就讀台北歐洲學校，一直對表演很有興趣，先前演出首部電影「美國女孩」接受訪問時，就透露，「想當演員還有很多興趣，音樂、唱歌、寫故事。」「美國女孩」導演阮鳳儀也分享林品彤寫了一本小說寄給她，她佩服說：「覺得品彤可以當下一代編劇導演。」

林品彤一拍就交出兩眼成績，因電影「美國女孩」中演出二女兒「梁芳安」獲得第24屆台北電影獎最佳新演員的提名，主演第2部電影「小曉」就奪金馬影后。

舞台劇 澳洲 教育

上一則

女兒比孫女還小 60歲尼可拉斯凱吉為她減少拍戲

延伸閱讀

金馬獎得主酸郭台銘「有錢人做怪事」？ 網挖出他還說「KP腦袋空空」

金馬獎得主酸郭台銘「有錢人做怪事」？ 網挖出他還說「KP腦袋空空」
星光二班奪3座金馬獎 網驚：演員訓練班

星光二班奪3座金馬獎 網驚：演員訓練班
李安讚林品彤「天才」 盼她少拍點戲多念書

李安讚林品彤「天才」 盼她少拍點戲多念書
超猛星光二班 林柏宏、方志友嫩樣曝光 網驚：訓練班

超猛星光二班 林柏宏、方志友嫩樣曝光 網驚：訓練班

熱門新聞

吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36
左起：龔俊、Angelababy、黃景瑜、楊超越。（取自微博）

拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」

2023-11-20 12:33
《以愛為營》片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬。（圖／LINE TV提供）

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

2023-11-22 07:00
1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

2023-11-21 16:21
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項

20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項
免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒