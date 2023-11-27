女兒比孫女還小 60歲尼可拉斯凱吉為她減少拍戲

尼可拉斯凱吉決定減少拍片時間，多陪陪還不滿兩歲的女兒。（路透資料照片）

曾紅極一時的奧斯卡 影帝尼可拉斯凱吉 ，即將在明年初滿60歲，也特別宣告為了才1歲多的女兒奧格斯特，將要減少拍戲的量，要多花些時間陪她成長。凱吉的感情世界多采多姿，目前的妻子芝田璃子是他的第5任，奧格斯特雖是他的小女兒，年紀卻比他長子的女兒還要小，對於他的孫女而言，奧格斯特是比自己還年幼的「小姑姑」，讓外界看傻眼。

尼可拉斯凱吉在以「遠離賭城」登上奧斯卡影帝寶座後，一度乘勝追擊主演了「絕地任務」、「空中監獄」、「變臉」等片，成為國際知名動作男星，不料後來投資 理財失利，他一直覺得被投資顧問給耍了，為了償債接演一堆B級爛片，成為「冏片之王」，所幸近年來財務危機似已度過，可以再挑些自己感興趣的題材。

不過凱吉目前也沒特別把拍戲放在第一優先，在受訪時坦言：「我當然不能覺得自己已達到人生中的高峰、完成一切成就。我一直有一個口頭禪，那就是『我是一名學生』我對於過往的人生和拍片生涯是抱持著學生的態度去看，我總是有東西很想要學習。」在即將來臨的耳順之年，他希望每周能閱讀一本書，或是花更多時間陪女兒。他還在評估什麼事對他最重要，女兒出生後給他很深的感受，讓他很喜歡這樣的生活。