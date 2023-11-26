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狗仔爆宋茜隱婚歐豪？ 網說沒CP感… 工作室直球解答

娛樂新聞組／即時報導
宋茜工作室駁斥隱婚傳聞。(取材自微博)
宋茜工作室駁斥隱婚傳聞。(取材自微博)

南韓女團f(x)出道的大陸女星宋茜，自從將演藝事業重心轉回中國後，拍了「下一站是幸福」、「風起洛陽」、「陌生的戀人」等多部連續劇。近日，知名狗仔「劉大錘」突然爆料宋茜和男演員歐豪疑似隱婚，消息一出，震驚不少網友。但宋茜工作室隨即發布聲明駁斥傳聞。

宋茜年初時才被爆出和王凱低調隱婚，沒想到這次的對象又換成歐豪。不過消息傳出沒多久，宋茜和歐豪工作室先後發聲明闢謠。

據悉，宋茜與歐豪2019年曾合作電視劇「山月不知心底事」，2021年再合作「陌生的戀人」，今年有消息傳出兩人即將要三搭，但最終結果尚未公布。有網友指出，宋茜與歐豪二搭時，一度引起宋茜粉圈動盪，宋茜還發長文安撫粉絲，表示哪怕只有一個觀眾，也會盡心盡力完成工作。

歐豪曾和宋茜合作「陌生的戀人」。(取材自微博)
歐豪曾和宋茜合作「陌生的戀人」。(取材自微博)

關於兩人隱婚傳聞，不少網友質疑真實性，還說「兩人CP感一點也不強」，但也有網友說，他們這種看起來不熟的卻能短期內二搭，一般關係都不一般。

針對傳聞，宋茜工作室於26日發布聲明嚴正強調：「相關內容均為惡意造謠！請相關用戶立即停止侵權行為，我們將依法追究其法律責任！」

被質疑造謠的狗仔劉大錘也隨後回應，「近日網傳本人在直播中爆料宋茜歐豪隱婚，本人正式闢謠。11月22日直播中，確實有互動網友提出相關話題，但當天就已明確表示對此並不知情。現將相關直播片段完整發佈，請大家不要過度理解，不信謠不傳謠。同時依舊歡迎大家繼續來直播間互動聊天，但謝絕任何謠言、過度理解和斷章取義。」

南韓

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