金馬60／哪項獎爭執最久？評審過程復盤

最佳女配角方志友經過最激烈的纏鬥才勝出。(本報系金馬獎採訪團隊／攝影)

備受各方矚目的金馬六十各項得獎名單，產生過程堪稱順利，評審團主席李安透露大多數得主都是一輪產生，評審的共識是「投自己喜歡的」，部分項目中有出現爭論，但大致上的得獎名單都是評審團成員們滿意的結果。

根據金馬影展 執委會執行長聞天祥的說明，在最佳劇情片部分，「石門」、「關於我和鬼變成家人的那件事」、「年少日記」以及「五月雪」都有被討論到，票數集中在「石門」、「年少日記」，經過投票 後，最後由「石門」勝出，評審盛讚這部電影表面上看似從女性、身體意象出發，卻擴及家庭社會以及時代，手法克制，餘韻卻非常強大，是深度、廣度都兼具的好作品。

最佳導演則是著重在「石門」的黃驥、大塚龍治與「老狐狸」的蕭雅全，評審認為該片是蕭雅全最成熟、動人的作品，也是至今的大躍進。

影帝部分，評審一致認定是台灣男星的豐收年，林柏宏、許光漢 都有笑中帶淚的層次演出，阮經天則充滿爆發力，最後是吳慷仁與「疫起」王柏傑間激烈競爭，王柏傑與阮經天一樣有高度成熟的張力，但顯得內斂、有層次，只可惜篇幅較少，評審後來認為吳慷仁的演技充滿生活感，連眼神都是戲。李安尤其讚賞吳慷仁，表示母親以往教過聽障學生，因此對於聽障人士的身體動作都很清楚，看到吳慷仁的演出，幾乎沒有破綻，相當有說服力。

最佳男主角吳慷仁演出受到高度評價。(本報系金馬獎採訪團隊／攝影)

影后則是集中在「菠蘿，鳳梨」胡伶以及「小曉」林品彤，胡伶詮釋母親對女兒的愛意強烈到有點恐怖扭曲感，描繪相當出色，評審莫子儀則大讚林品彤的表演有條不紊，細膩程度連大人都很難做到。女配角反而才是本屆競爭最激烈的項目，所有演員各有支持者，劉奕兒出場實在太好看，收租的戲很出色，被形容為「前段大好」，萬芳內斂、沈穩，陳意涵則是有強大的爆發力，梁雍婷的角色有特殊性，身體的表演也極佳。方志友演的角色相對來說是比較不討喜的，卻成功展現了不刻意博取同情，不是一個正派或是反派，能夠呈現生活之苦，評審討論很久，最後才由方志友勝出。

最佳女主角林品彤的演技表現不比成人演員遜色。(本報系金馬獎採訪團隊／攝影)

男配則在「富都青年」陳澤耀、「老狐狸」陳慕義之間抉擇，陳澤耀沒有被吳慷仁吃掉，相當厲害，不過陳慕義的角色太特別了，很容易陷入刻板印象，既能夠看到狡詐、銳利，偶爾又會露出慈父般的態度，表面上成功，又有茫然與悔恨的時刻。

被很多稱死亡之組紀錄片，很難選，評審叫苦連天，集中在「詩」、「診所」和「青春（春）」，最終「青春（春）」勝出原因在於，這部紀錄片幾乎可以雕刻時間、雕刻日常，非常長時間去記錄，卻也不是因為苦勞而獲獎，它能打破所謂拍攝者和被攝者的界線，不淪為同情，又有評判又觀察達成觀賞、離解共感，是非常高水準的一個表現。

最佳新演員，評審們對「富都青年」鄧金煌不著痕跡，「請問，還有哪裡需要加強」春風也有大將之風不見生澀，「少男少女」胡語恆質樸、大破大立，「青春並不溫柔」葉曉霏也呈現角色需要的困惑掙扎，「但願人長久」謝咏欣突圍原因，在片子把主角區隔成幼年青少年，成年等階段，她只擔任中間部分，卻是最好的一段表演，銜接起前段又可以開啟後段，展現承先啟後的能力，將不能夠質疑的怨懟，該有的初戀浪漫失落，轉折都非常細膩，清新，因此從和春風、鄧金煌的纏鬥中勝出。