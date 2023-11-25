金馬60／吳慷仁封帝忘謝邵雨薇原因曝光 後台被李安讚

吳慷仁奪金馬影帝。記者王聰賢／攝影

第六十屆金馬獎最佳男主角獎堪稱史上顏值最高入圍 組，吳慷仁擊退勁敵阮經天及許光漢 、林柏宏、王柏傑等人，以「富都青年」稱帝，他聽到自己的名字，當場掩面爆哭。在後台國際名導李安還親自上前鼓勵，讚他是「非常難得」的演員，讓他激動喊：「努力沒有白費！」

吳慷仁並向領他入行、月初去世的導演陳慧翎喊話：「想不到吧！」剛過完41歲生日的他喊話，期待未來不一樣的自己。吳慷仁在後台再度提到陳慧翎，透露在對方臨終前，在病床旁握著她的手，希望她撐到金馬獎頒獎典禮，看看當年演出「下一站，幸福」時，連5個字的台詞都說不好、拉背還會擋到女主角的吳慷仁，如今竟成為金馬影帝。

吳慷仁27歲出道，沒多久後就沒再與任何經紀人合作，他在台上笑說，一直很嚮往港片拍攝手法，知道他們都拍很快，才能短時間內拍很多作品，「於是我跟我經紀人溝通，就是我自己，在短時間內拍很多作品」。後來又用「方法演技」，透過角色讓自己忽胖忽瘦，「在每次經驗中累積很多，慢慢感受自己的重量，慢慢收，慢慢感受每個階段的不同」。

吳慷仁在「富」片中飾演馬來西亞社會底層的移工，且因聽障難以言語，他為角色勤練手語，其中一段長達五分鐘一鏡到底的演出，用手語控訴不公，拚盡全力聲嘶力竭、擠出唯一想說的話，被形容是「最不可思議的表演」。吳慷仁也為角色曬黑、瘦身8公斤，從裡到外都與角色融為一體。除了在金馬登帝，吳慷仁也憑藉「富」片在第十七屆西寧FIRST青年電影展 拿下最佳演員殊榮，金馬前夕在菲律賓國際電影節獲最佳演員獎。

「富」片監製是影后李心潔，吳慷仁向對方喊話：「妳在我心裡留下很大陰影。」合作後驚訝有人比自己更執著、瘋狂，但很感謝李心潔「教會我用眼睛演戲」。他也感謝片中弟弟陳澤耀，因他在馬來西亞拍片時語言不通，若沒有陳澤耀陪著他去許多「被遺忘的地方」，「我可能會很危險」。

此外，吳慷仁女友邵雨薇也在現場，但他台前台後都沒有主動提到女友，後台受訪時被問到，笑說自己因整天沒吃飯兒「腿軟」，來不及感謝女友，透露拍攝「富」片時，女友在台幫他照顧有如家人般的貓，當時還有一隻貓過世，全靠邵雨薇操辦貓的後事。