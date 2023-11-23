佘詩曼演主播夠霸氣 職場版「甄嬛傳」有望成TVB年度最高收視劇集

佘詩曼演主播，霸氣十足。(取材自微博)

由香港 知名藝人佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、譚俊彥等人主演的TVB台慶劇「新聞女王」，從開拍就一直受到關注，近日上映後，果然不負眾望，第一集的收視高達23.4點，有望成為年度最高收視劇集。

「新聞女王」講述電視台新聞部的主播們除了播放和採訪新聞之外，暗地里拉幫結派，展開一場勾心鬥角的職場大戰。這部劇被指是職場版「甄嬛傳」，也是佘詩曼赴內地發展多年後首度回娘家之作。

環球時報報導，「新聞女王」日前在內地開播，衝出超過2.7億的微博 話題閱讀量、17.5萬微博話題討論量以及超過2.8億的抖音 累計話題播放量。此外，該劇還打破歷史紀錄，以超過100萬的預約數量成為「史上港劇預約第一」。

「新聞女王」被網友冠以「全員惡狼」，在微博上先後出現「演技保證」「毒舌判官」及「女王大人」等熱搜關鍵字，大部分圍繞女主角佘詩曼展開，「足見其在內地網友心目中的分量」。佘詩曼Man姐的對白更被網民捧為金句在網上瘋傳。

香港01報導，佘詩曼憑藉TVB經典清宮劇「金枝欲孽」及內地熱播劇「延禧攻略」中的角色被網友形容為「長了一張不好惹的臉」，並獲封「宮鬥專業戶」。這次她再次玩起「現代宮鬥」，令不少網友相當期待。

不過，在劇中扮演女主播的佘詩曼，儘管造型與口條獲稱讚，但劇情卻被香港新聞女主播麥詩敏吐槽不符現實、太過浮誇。不過，這絲毫不影響觀眾看劇意願，還紛紛表示， 「這是電視劇不要太過認真，太過認真不如看真的新聞 」 、「電視劇不誇張就很悶啦」。