王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

1998年王祖賢專輯記者會。 圖／聯合報系資料照

女神王祖賢已淡出演藝圈多年，且移居加拿大 ，但是網上不時會有網友在各地野生捕獲到她，日前音樂人許常德就發文憶起當年為王祖賢的專輯擔任統籌時的情況，揭露女神私下平易近人的一面。

1998年王祖賢曾發行過一張國語專輯《與世隔絕》，許常德發文憶起當年他是這張專輯的統籌，專輯封面也是他選的，那時王祖賢自己一手包辦服裝、化妝，為他們省下不少錢，而且她非常知道自己的特質，不崇尚名牌，也會認真想MV腳本，當時MV跑到台東海邊拍攝，並找來一匹白馬入鏡，但是拍到一半，馬就跑出他們的視野，花了2小時才尋獲。有次王祖賢騎著機車載他去便利商店買東西，結果店員一見到是她差點大叫出來。

有網友留言提到「王祖賢不崇尚名牌，可是她為什麼走上被包養一途⋯我個人覺得好可惜，當然這只是我個人感受⋯」包養一事指的正是1993年傳出她介入香港 已婚富商林建岳、謝玲玲的婚姻，許常德則回應「她的財力不需要被包養的。」認為「愛情來的時候，尤其是與現實離的很遠的女神級藝人，主動追求的人都非常有能量，沒有勢均力敵的美麗互相吸引，是不可能成行的。」接著他更談到「 如果獲贈禮物就是包養，那麼婚姻是最危險的包養，按月給，說不清楚或各懷鬼胎的共有制，即使和你結婚，也不一定對你忠貞，很可能是包養好幾人。」