林依晨相隔20年床戰賀軍翔 竟全都「圖像化」照表操課

柯震東(左)、許瑋甯出席「不夠善良的我們」映後座談。圖／公視、MyVideo提供

林依晨、許瑋甯 、賀軍翔、柯震東主演的「不夠善良的我們」日前應邀於金馬影展 首映第1、2集，導演徐譽庭與主演們先後出席兩日的映後座談，其中賀軍翔透露，與林依晨的床上親密戲是導演徐譽庭一筆一畫，畫出分鏡圖給演員參考的，徐譽庭笑說：「拍床戲時我很緊張，我是純情派的。」

賀軍翔更幽默回應：「我們壓力也很大，要照表操課。」林依晨和賀軍翔相隔20年重新再合作，賀軍翔自嘲「老了」，林依晨大讚他還是很帥，現場觀眾還特地帶了一張林依晨和賀軍翔20年前合作拍攝的飾品廣告大海報，讓林依晨和賀軍翔都大吃一驚說：「也收藏的太好了吧！」

談及創作初衷，徐譽庭透露：「我每次都是從現在自己的年紀，往前寫回去10年，現在50幾了，就回頭寫40幾歲的我們，我已經不像以前年輕時覺得當阿嬤沒什麼精彩，就想告訴大家，40歲也是很精彩的。」

徐譽庭繼續表示：「有次在路上看到一個女生的背影，讓我非常有感，她看起來就像是一個家庭主婦，提著3個便當，穿的蠻有型，這樣一個形象的女子讓我很羨慕她的人生，但我也反過來想，她可能也很羨慕我可以做自己喜歡的事，就覺得要為她寫一齣戲，想看看當著家庭主婦、日復一日的簡慶芬（林依晨飾）會不會羨慕我？所以有了Rebecca（許瑋甯飾）。」

被問到是否會羨慕許瑋甯單身的角色？林依晨笑說，看到她很多場景在餐廳、咖啡 廳，滿羨慕的，其實也會幻想可能「單身也不錯」，賀軍翔則說會想像自己是否還能演出柯震東這樣「單純少年」感的角色。

許瑋甯認為看到劇本時很有現代女子的帶入感，她表示：「我們在外面要很獨立又要照顧自己、又要漂亮，所有東西都不能輸，當然Rebecca個性有她彆扭的地方，整個拍攝過程對我而言很好玩，其實我就是扮演導演吧？」導演也笑說每個角色都有自己的影子，才能寫的深刻。

談及角色與本人的差異，柯震東笑談：「其實看到劇本就確定想要演，現在只看前兩集，會覺得這角色沒什麼社會化，但後面會有很多轉變， 跟導演聊這個角色是有點理工男、不太會跟女生相處，其實有一部分的我是這個樣子。」