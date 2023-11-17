賈斯汀被布蘭妮弄得眾叛親離 不想忍了 準備法庭開戰？

賈斯汀被傳因為舊愛出書爆料，形象與事業都面臨大危機，氣到想透過法律手段反擊。（路透資料照片）

女人的復仇，十幾年後都不晚！曾經在全球觀眾面前有如笑柄的「小甜甜」布蘭妮，上個月推出重磅回憶錄，揭露舊愛賈斯汀要她墮胎、用簡訊跟她分手等惡劣的行為，讓賈斯汀受到千夫所指，更被網友圍攻，一下子從紅遍歌壇、影壇的一線天王，落得像過街老鼠一樣，與妻子潔西卡貝兒的感情也傳受到嚴重考驗，更有八卦 刊物稱他們已經在離婚邊緣。現在，又有新的傳聞稱賈斯汀被布蘭妮弄得眾叛親離，已經無法忍受，考慮訴諸法律，逼布蘭妮來打一場法庭戰。

布蘭妮曾經把賈斯汀視為未來的丈夫，一心想跟他共組家庭，不料賈斯汀隨隨便便就把她甩掉，還在分手之後拿她來開玩笑，使她的精神狀況更不穩定，最終在大眾面前失控，導致法庭判她失去自主的能力，讓她被父親監管人生、財產13年，她到現在還未氣消。根據「國家詢問報」報導，布蘭妮在寫回憶錄時就決定要狠狠報復賈斯汀，把他毀了也在所不惜，可是賈斯汀在演藝圈走紅多年，身家豐厚，也請得起夠厲害的律師，布蘭妮恐怕很難在法庭上將他擊退，因此賈斯汀才打算逼她一起上法庭。