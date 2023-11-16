楊貴媚早知侯孝賢病情 讚台灣影視圈沒洩密「很溫暖」

王渝屏(右起)、楊貴媚、亮哲、范睿修出席人生劇展「暗潮」記者會。(記者李政龍／攝影)

國際名導侯孝賢 被歐美媒體曝光罹患阿茲海默症，消息震驚影壇，影后楊貴媚16日出席公視人生劇展「暗潮」記者會，坦言對此「很早就聽說」，但在台無論是媒體、影人都很尊重、保護他，大多祕而不泄，直呼：「真的很溫暖，這就是台灣影劇圈的價值。」

楊貴媚與侯孝賢從未合作過，但私下認識，幾年前也曾在電影街遇到侯孝賢與兒子，還拍了合照。至於侯孝賢的病情，她認為在電影圈早已是「不能說的秘密」，也很疑惑為何會被外媒揭露。同時她也喊話：「希望他可以好起來，還是有可能的。」

「暗潮」中，楊貴媚與洪都拉斯各自帶著兒子范睿修、女兒王渝屏重組 家庭，但洪都拉斯、范睿修相繼去世，楊貴媚與王渝屏則互看不順眼。提到生離死別，29歲的王渝屏很有感，年初時與她同齡的同學因泛舟，被水沖走而離世；近期領她出道的導演陳慧翎也癌逝，她前幾天還參加了陳慧翎的告別式。王渝屏透露，與陳慧翎最後一次聯繫，是對方恭喜她入圍 今年金鐘獎，對導演的身體狀況細節不是很清楚。