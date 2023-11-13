梁朝偉手握金雞獎座像在「拎燒雞」… 網友質疑：不尊重

梁朝偉被拍到手持金雞獎座時，雞頭朝地。(取材自小紅書)

現年61歲的港星梁朝偉 從影超過40年，獲獎無數。11月初，他以電影「無名」拿下金雞獎最佳男主角，是首位奪得金像獎、金馬獎、金雞獎的3金影帝。不過，頒獎結束後，梁朝偉被拍到反握獎座、「雞頭朝下」拎著獎杯走向後台，有網友打趣「好像拎了一隻燒雞」，但也有人質疑「不尊重」。

梁朝偉是圈內公認演技派，他共獲得5次香港 金像獎男主角獎、3次金馬獎男主角獎，今年並獲威尼斯影展 頒發「終身成就金獅獎」，加上最新拿到的金雞獎，可說再創從影生涯高峰。

香港01報導，梁朝偉首次提名金雞獎，即以電影「無名」獲得最佳男主角獎，梁朝偉秉持一貫含蓄模樣，在台上手持獎項簡單致謝辭，而太太劉嘉玲則在台下微笑鼓掌。他在台上發表感言時表示，「我覺得這個獎是屬於我們全體的、整個劇組。」

頌獎禮結束後，梁朝偉走進媒體採訪室接受訪問。從網友拍下的畫面中可見，梁朝偉在眾人簇擁下緩緩走入房間，右手握著金雞獎尾部，獎座上下顛倒，變成金雞頭部朝地。