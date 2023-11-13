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梁朝偉手握金雞獎座像在「拎燒雞」… 網友質疑：不尊重

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉被拍到手持金雞獎座時，雞頭朝地。(取材自小紅書)
梁朝偉被拍到手持金雞獎座時，雞頭朝地。(取材自小紅書)

現年61歲的港星梁朝偉從影超過40年，獲獎無數。11月初，他以電影「無名」拿下金雞獎最佳男主角，是首位奪得金像獎、金馬獎、金雞獎的3金影帝。不過，頒獎結束後，梁朝偉被拍到反握獎座、「雞頭朝下」拎著獎杯走向後台，有網友打趣「好像拎了一隻燒雞」，但也有人質疑「不尊重」。

梁朝偉是圈內公認演技派，他共獲得5次香港金像獎男主角獎、3次金馬獎男主角獎，今年並獲威尼斯影展頒發「終身成就金獅獎」，加上最新拿到的金雞獎，可說再創從影生涯高峰。

香港01報導，梁朝偉首次提名金雞獎，即以電影「無名」獲得最佳男主角獎，梁朝偉秉持一貫含蓄模樣，在台上手持獎項簡單致謝辭，而太太劉嘉玲則在台下微笑鼓掌。他在台上發表感言時表示，「我覺得這個獎是屬於我們全體的、整個劇組。」

頌獎禮結束後，梁朝偉走進媒體採訪室接受訪問。從網友拍下的畫面中可見，梁朝偉在眾人簇擁下緩緩走入房間，右手握著金雞獎尾部，獎座上下顛倒，變成金雞頭部朝地。

報導說，梁朝偉此舉觸動一些網友神經，有網友留言表示這樣握住獎座感覺不夠得體，「我覺得這有點不尊重、「拿到這感覺像是無所謂」。還有人說，「像拎個錘子」、「其實他感覺很無聊」、「好像拎了一隻燒雞準備回家喝酒」，但也有網友表示，梁朝偉只是方便拿取，並沒有他意思，大家不要過度聯想。相關話題引發網友熱議。

梁朝偉喜獲金雞獎最佳男主角。(取材自 Instagram)
梁朝偉喜獲金雞獎最佳男主角。(取材自 Instagram)

梁朝偉 香港 影展

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