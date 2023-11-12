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布蘭妮出書毀掉賈斯汀婚姻？傳兩夫妻已去婚姻諮商

記者蘇詠智／即時報導
潔西卡貝兒（右）曾經和克里斯伊凡合作拍戲而交往多年。圖／摘自IMDb
潔西卡貝兒（右）曾經和克里斯伊凡合作拍戲而交往多年。圖／摘自IMDb

風水輪流轉，曾經在演藝圈吃香喝辣好多年的賈斯汀，近日因為舊愛布蘭妮出回憶錄、揭露他曾要她墮胎又用簡訊跟她分手，招來廣大網友的抨擊，讓他不得不關掉社群網站的留言功能，更三不五時被唱衰和妻子潔西卡貝兒的婚姻瀕臨破碎。

根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，賈斯汀與潔西卡已經去接受婚姻諮商、試圖挽救，但新冠肺炎疫情爆發以來，賈斯汀曾因拍片和合作女星爆發「深夜握手」醜聞，已讓潔西卡很寒心，現在布蘭妮再來一記重擊，潔西卡終於快要到忍耐的極限，賈斯汀也心知問題嚴重，想盡辦法要挽救婚姻，而八卦刊物則有不看好的聲音，認為他們兩個遲早會進入「離婚爭產」的階段，將為兩億多美元的資產如何分配大打官司。

其實潔西卡貝兒在大銀幕上雖沒大紅大紫，知名度卻也不弱，和大都在樂壇發展的賈斯汀，看似八竿子打不著，潔西卡過往最著名的戀情，是和「美國隊長」克里斯伊凡，兩人合作過「玩命手機」與「致命謎情」，因戲結緣也交往好幾年，潔西卡差一點就要嫁給克里斯，最後仍是分手收場。賈斯汀和布蘭妮分手後，有如今日的黃金單身漢代表哈利史泰爾斯，好萊塢女星從年輕小美眉到資深姊姊，都對他超級感興趣，他在一堆美女之外挑了潔西卡，也曾令各方跌破眼鏡。

原本今年秋天，是賈斯汀在演藝事業上有大計畫的關鍵時刻，他和昔日「超級男孩」團員有再攜手的規劃，由他擔任配音主角、全球反應都不錯的「魔髮精靈」系列卡通也有全新第3集要上映，該是他忙於宣傳造勢的這當下，偏偏因為八卦緋聞才被矚目，還是對他形象有影響的負面新聞，恐怕是他入行以來最艱難的考驗。

布蘭妮出書引發連串風波，成為各方話題焦點。（路透資料照片）
布蘭妮出書引發連串風波，成為各方話題焦點。（路透資料照片）
賈斯汀（右）與潔西卡貝兒的婚姻近期受到嚴重衝擊，被八卦刊物看衰。（路透資料照片）
賈斯汀（右）與潔西卡貝兒的婚姻近期受到嚴重衝擊，被八卦刊物看衰。（路透資料照片）

八卦 哈利 社群網站

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