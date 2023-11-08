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復合李小璐無望？賈乃亮疑有新戀情 被拍到帶短髮女回家過夜

娛樂新聞組／即時報導
賈乃亮不久前才與前妻李小璐一起為女兒慶生，近日就傳出疑似有新歡。(取材自微博)
賈乃亮不久前才與前妻李小璐一起為女兒慶生，近日就傳出疑似有新歡。(取材自微博)

大陸男星賈乃亮日前才與前妻李小璐同框，一起為女兒慶生，當時還有網友喊話兩人復合。沒想到，近日賈乃亮被爆疑似有了新戀情，還被拍到帶著一名短髮女子回到住家。

狗仔「娛樂圈趙大明白」公開影片，爆料賈乃亮帶短髮美女回家。影片中可見，賈乃亮與幾名友人在聚餐後，帶著醉意離開餐廳，準備走向代駕座車，他被助理扶著手，後頭則跟著一名同樣被攙扶的短髮女子。賈乃亮在路上曾兩度回頭確認短髮女子的狀態，後來他與女方一起坐上車，回到了自己的家。

對此，不少網友覺得「有新戀情也不奇怪」，認為他和李小璐離婚好幾年了，也該談戀愛了。但也有一些網友還是希望，賈乃亮能夠復合李小璐。

據悉，賈乃亮和李小璐因戲結緣，於2012年結婚，並育有一女「甜馨」。但李小璐2017年爆出和饒舌歌手PG ONE過夜，兩年後雙方正式結束7年的婚姻關係。

不過，兩人離婚後，復合傳言不斷，曾被爆料穿情侶裝，更曾在結婚紀念日當天，李小璐公開表示「今天也很想你！」如今，隨著賈乃亮疑似有新戀情，復合傳說將告一段落。

李小璐

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