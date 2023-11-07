SHINee出道15年曝真心話 KEY後悔剛出道這件事

SHINee出道15年，推出首部專屬演唱會電影「My SHINee World」。圖／車庫提供

韓國團體SHINee出道15年的首部專屬演唱會電影「My SHINee World」將上映，SHINee成員都感到十分期待，KEY甚至開玩笑地說：「我們會以這部電影進軍坎城影展 ！」KEY還說很期待有機會能以本作拿下青龍電影獎最佳男主角獎，泰民則說他想要獲得搶鏡獎，珉豪聽了則笑說：「如果真的入圍 的話，一定很有趣！」

珉豪表示：「為了紀念我們出道15周年而將上映的這部電影，我感到很心滿意足。其實我非常期待這部作品，也很好奇會怎麼呈現，很想快到戲院觀賞『My SHINee World』。」

SHINee出道15年，推出首部專屬演唱會電影「My SHINee World」。圖／車庫提供

KEY則說：「像這樣為了紀念恭喜我們出道15周年的形式電影是第一次，這也成為讓我們回顧過往的契機，感到非常榮幸，也成為能獻給粉絲們的禮物，希望大家都能支持本作。」

泰民也分享能在大銀幕上看到自己的感想，他表示：「光是能在戲院看到這部作品的這件事，就讓我有所感觸。」

影片來源：YouTube GaragePlay 車庫娛樂

KEY則說：「我們在表演完後，不是常常檢查剛才在舞臺上的表演畫面嗎？這部作品彷彿是能透過很好的音響、很清楚的大銀幕，去檢視我們過往回憶的機會。」

「My SHINee World」中也出現了許多SHINee在2008年剛出道時，成員們青澀可愛的模樣，對於會想對15年前的自己說什麼的提問，泰民表示：「其實我想對年幼的自己說你很可愛懂事，遇見好的緣分後以很棒的團體出道，而且也知道自己真的盡全力地去做了，很想告訴當時的自己已經很了不起了，也希望自己能成為更有餘裕、更能樂在其中的人。」

SHINee出道15年，推出首部專屬演唱會電影「My SHINee World」。圖／車庫提供

珉豪則表示：「當時是充滿不安、動搖不已的時期，但也要相信自己已經做得很好了，希望自己能更有自信地去做想做的事，好好加油！」

KEY則幽默地說：「想對15年前的自己說先改變一下妝髮吧！」珉豪聽了則笑說KEY總是會提這個。

精彩的演唱會舞台是本作的看點之一，珉豪也透露「演唱會」是他在SHINee活動中最大的動力與喜悅，他表示：「雖然是很老套的回答，但我真的很謝謝我們的粉絲。能努力展現我所準備的舞台，這讓我感到很幸福，看到粉絲能一起樂在其中讓我感到更幸福了！」