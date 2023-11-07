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「捍衛戰士：獨行俠」沒找她回來很遺憾 第3集可彌補？

記者蘇詠智／即時報導
梅格萊恩正式回歸幕前，觀眾們能再次欣賞到她的丰采。（路透資料照片）
梅格萊恩正式回歸幕前，觀眾們能再次欣賞到她的丰采。（路透資料照片）

湯姆克魯斯去年靠著「捍衛戰士：獨行俠」締造從影以來最高票房，風光一整年，今年「不可能的任務：致命清算 第一章」表現不如預期，連「捍衛戰士：獨行俠」也開始被重新檢討，首集導演東尼史考特之兄雷利史考特砲轟它沒有原創性、成績欠佳，網友則認為某位首集元老沒能回歸，實在美中不足。

這位被認為是「捍衛戰士：獨行俠」遺憾的，就是扮演湯姆克魯斯同袍安東尼愛德華斯遺孀的梅格萊恩，梅格萊恩在首集雖非女主角，星運卻遠比女主角凱莉麥姬莉絲更好，一度是愛情喜劇女王，但近年來在幕前幾近消失快8年才又回歸推出自導自演的全新浪漫喜劇，再度喚醒觀眾對她的回憶，不禁有人感嘆：「『捍衛戰士：獨行俠』她就應該回來了。」

可惜片子在籌拍時，完全沒考慮再把她找回來，她那時也還在暫時休息的階段，當然只有透過回憶片段才能在片中亮相，角色則被安排已經病逝。現在她重新回到幕前，有沒有辦法再和「捍衛戰士」系列結緣？網友建議，既然她在戲裡的兒子已是下一代飛官中的主角，第3集自然可以很合理的出現一些她在喪夫後拉拔兒子長大的場面，就能夠再讓她回歸了。

不過第3集要是這麼演，湯姆克魯斯就不太能繼續佔據最多戲分，恐被下一代飛官瓜分不少露臉的時間，他不一定會願意。

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」被認為有美中不足的遺憾。（路透資料照片）
湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」被認為有美中不足的遺憾。（路透資料照片）

湯姆克魯斯

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