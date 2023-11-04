張庭、林瑞陽才拿回96套房產 又被爆入股台劇男神公司

張庭(右)與林瑞陽夫妻財產已解封。（取材自微博）

張庭、林瑞陽因在中國涉及違反傳銷，財產慘遭凍結，但今年10月底終於贏回訴訟，拿回96套房產，近日又被發現入股男星明道自創護膚品牌的相關公司，引起網友熱議。

綜合中國媒體報導，中國「天眼查APP」資料顯示，明道品牌相關公司「伊聖納生物科技（上海）有限公司」股東相繼退出後，張庭夫婦名下公司上海庭林企業管理有限公司就入股。這間伊聖納生物科技（上海）有限公司2022年6月成立，為明道自創護膚品牌歐希納相關公司，公司原本的股東李詩翔也是明道工作室執行長，經營範圍包括化妝品零售、日用化學產品銷售、生物化工產品技術研發、生活美容服務等，註冊的資本額為2500萬人民幣（約342萬美金）。

根據「西部決策」報導，中國「天眼查App 」顯示，伊聖納生物科技（上海）有限公司原本的股東李詩翔、雪梅相繼退出，新增股東為張庭夫婦上海庭林企業管理有限公司等，公司法定代表人也從李詩翔變成雪梅。