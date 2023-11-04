張庭、林瑞陽才拿回96套房產 又被爆入股台劇男神公司
張庭、林瑞陽因在中國涉及違反傳銷，財產慘遭凍結，但今年10月底終於贏回訴訟，拿回96套房產，近日又被發現入股男星明道自創護膚品牌的相關公司，引起網友熱議。
綜合中國媒體報導，中國「天眼查APP」資料顯示，明道品牌相關公司「伊聖納生物科技（上海）有限公司」股東相繼退出後，張庭夫婦名下公司上海庭林企業管理有限公司就入股。這間伊聖納生物科技（上海）有限公司2022年6月成立，為明道自創護膚品牌歐希納相關公司，公司原本的股東李詩翔也是明道工作室執行長，經營範圍包括化妝品零售、日用化學產品銷售、生物化工產品技術研發、生活美容服務等，註冊的資本額為2500萬人民幣（約342萬美金）。
根據「西部決策」報導，中國「天眼查App」顯示，伊聖納生物科技（上海）有限公司原本的股東李詩翔、雪梅相繼退出，新增股東為張庭夫婦上海庭林企業管理有限公司等，公司法定代表人也從李詩翔變成雪梅。
另外有眼尖網友挖出，張庭夫婦相關公司「上海上陽天禧投資管理有限公司」，也被發現與李詩翔、林朝章（明道）共同持股的「上海庭璨進出口有限公司」，已經註冊多個「歐希納」商標。消息曝光後，立刻引起網友討論。不過張庭和林瑞陽之前就曾與明道有過合作，也有網友覺得不奇怪。
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