女神大壽 林青霞69歲生日 影迷紛紛獻上祝福

林青霞69歲生日，各地影迷都在社群網站上祝她健康、快樂。圖／摘自微博 備註

永遠的巨星林青霞3日歡度69歲生日，各地影迷一早就獻上祝福，雖然已經走下大銀幕近30年，多部經典名作依然令每一代的年輕觀眾臣服於她的魅力之下。而她即將在本月下旬返台參加60屆金馬獎頒獎典禮，從影處女作「窗外」、紅遍台港與南韓的「笑傲江湖之東方不敗」在金馬影展 都有場次客滿。

林青霞今年先是4月獲香港 大學頒發社會科學榮譽博士學位，又要在金馬獎領取終身成就獎，前者是肯定她人生中經淬鍊、累積出的深厚內涵，後者則是表彰她在電影事業的輝煌成績，對她而言，2023無疑是成果豐碩的一年，也為她即將要邁向「從心所欲，不踰矩」拉起光彩的序幕。近年來的她，轉型為作家，在著作中談論和其他名人好友的相交情誼，溫暖動人，她在公眾場合每一回現身，也被認為是「優雅老去」的典範。