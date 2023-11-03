我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員擔心以哈衝突 唯恐拜登表態力挺引火燒身

早餐吃穀物很方便 但哪種最健康？

女神大壽 林青霞69歲生日 影迷紛紛獻上祝福

記者蘇詠智／即時報導
林青霞69歲生日，各地影迷都在社群網站上祝她健康、快樂。圖／摘自微博 備註
林青霞69歲生日，各地影迷都在社群網站上祝她健康、快樂。圖／摘自微博 備註

永遠的巨星林青霞3日歡度69歲生日，各地影迷一早就獻上祝福，雖然已經走下大銀幕近30年，多部經典名作依然令每一代的年輕觀眾臣服於她的魅力之下。而她即將在本月下旬返台參加60屆金馬獎頒獎典禮，從影處女作「窗外」、紅遍台港與南韓的「笑傲江湖之東方不敗」在金馬影展都有場次客滿。

林青霞今年先是4月獲香港大學頒發社會科學榮譽博士學位，又要在金馬獎領取終身成就獎，前者是肯定她人生中經淬鍊、累積出的深厚內涵，後者則是表彰她在電影事業的輝煌成績，對她而言，2023無疑是成果豐碩的一年，也為她即將要邁向「從心所欲，不踰矩」拉起光彩的序幕。近年來的她，轉型為作家，在著作中談論和其他名人好友的相交情誼，溫暖動人，她在公眾場合每一回現身，也被認為是「優雅老去」的典範。

對於新生代的林青霞影迷而言，沒能親眼見識她在大銀幕上萬種風情，是莫大的遺憾，也難怪金馬展今年推出她的第一部電影「窗外」、榮登金馬影后的「滾滾紅塵」、再創事業高峰的「笑傲江湖之東方不敗」與難得一回從舞台劇演到電影版的「暗戀桃花源」，都成為被搶票的焦點。尤其昔日並未在台正式上映的「窗外」，有機會在戲院售票放映，很快就告客滿。當年在台灣就是春節賣座冠軍的「笑傲江湖之東方不敗」，原本只排了一場，立刻銷售一空，影展方面宣布再加一場，滿足向隅觀眾。

「笑傲江湖之東方不敗」原本金馬影展只映一場，迅速客滿，宣告再加一場。圖／摘自IM...
「笑傲江湖之東方不敗」原本金馬影展只映一場，迅速客滿，宣告再加一場。圖／摘自IMDb

影展 舞台劇 香港

上一則

60歲李連杰又傳死訊 向太一句話被罵翻

下一則

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

延伸閱讀

小勞勃道尼「奧本海默」想到老婆 放閃謝愛妻

小勞勃道尼「奧本海默」想到老婆 放閃謝愛妻
首顆原子彈試爆點難得開放 「奧本海默」影迷朝聖

首顆原子彈試爆點難得開放 「奧本海默」影迷朝聖
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家門堆滿花束 影迷送上他愛的蝙蝠俠

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家門堆滿花束 影迷送上他愛的蝙蝠俠
王菲罕見同框梁朝偉 網喊夢回「重慶森林」

王菲罕見同框梁朝偉 網喊夢回「重慶森林」

熱門新聞

湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
周潤發(左)和湯唯在香港合體。(取材自微博)

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

2023-10-28 07:30
汪峰(左)與章子怡(右)2證實結束8年婚姻。（取材自微博）

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

2023-10-29 11:39
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
陳曉為戲染了金髮。(取材自微博)

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

2023-10-28 06:30

超人氣

更多 >
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍
「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳
「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況