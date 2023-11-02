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Angelababy被禁言 疑流出「粉絲與工作室對話」引熱議

噓！星聞／即時報導
Angelababy。 （取材自微博）
Angelababy。 （取材自微博）

南韓女團BLACKPINK成員Lisa演出瘋馬秀，百萬粉絲微博帳號「被消失」，傳去看秀的中國女星Angelababy疑受牽連，先是傳出微博已無法接收私訊，後續就連抖音等中國社群平台都被禁言，1日晚間娛樂博主「周星星星追劇」更曝光一段錄音檔，直指內容為Angelababy粉絲與其工作人員通話的內容。

錄音檔開頭女粉絲先問及對方baby工作室的人，對方給予肯定回答後，粉絲則表示baby的抖音不能關注了，被封了，但對方聽了不以為意，還質問粉絲要幹嘛？粉絲再向對方確認身分，對方仍表是自己是工作室的人，稱「國家管控的我們管不了」，面對是否去瘋馬秀一事未正面回應，僅說粉絲搞笑，質疑是要套話，但面對粉絲追問，對方最後表示只能等待、在想對策。錄音檔曝光後引發網友熱論，大部分網友質疑真偽，覺得聽起來太像演的，「一般粉絲怎麼可能聯繫得到工作的人？」但也有人覺得「工作室的人」很圓滑、很會閃問題，感覺挺真的。

雖然錄音檔無法確定真偽，不過內容引起網友熱論，特別是當中提到「解決方案」、「誰說被封殺」、「只是一時不是永久」,等內容，被認為對比目前 Angelababy 遭禁言的情況很符合。

Angelababy 抖音 微博

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