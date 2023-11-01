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東京影展閉幕 中國電影「雪豹」獲最大獎

中央社東京1日專電
已故「雪豹」導演萬瑪才旦。（中新社）
已故「雪豹」導演萬瑪才旦。（中新社）

第36屆東京影展今天閉幕，描繪動物與人如何在大自然和平共處的中國電影「雪豹」獲得最高榮譽「東京都知事賞」。「雪豹」導演萬瑪才旦今年5月突發疾病過世，獎項由製片人周昊代領並追思萬瑪才旦，場面肅穆。

「雪豹」由萬瑪才旦編劇並執導，周昊代為領獎時表示，很遺憾萬瑪才旦無法親自領獎，但相信獲獎是對他在天之靈最好的告慰。

其他獲獎影片包括拿下「審查委員特別獎」的伊朗電影「榻榻米」（Tatami），此片共同導演、飾演女主角的扎拉·阿米爾·阿布拉希米（Zar Amir Ebrahimi ）也拿下最佳女主角獎。她曾憑藉「聖蛛」（Holy Spider）獲得2022年坎城影展最佳女主角獎。

這部電影描述一名伊朗女子柔道運動員和她的教練參加世界柔道錦標賽，希望替伊朗奪下史上首面金牌，但比賽進行到半途，卻收到來自國家的命令，要求她假裝受傷並輸掉比賽。扎拉飾演的女主角當下面臨兩難，要在家人和自己的自由受到威脅之下，服從國家指示輸掉比賽，或是為了榮譽而戰。

扎拉·阿米爾透過視訊領獎。她表示，演員和運動員有許多相似之處，兩者都出現在眾人面前，且身體與精神上都面臨巨大壓力。她飾演的伊朗女運動員被夾在體育與國家之間，嘗試突破恐懼、保住尊嚴，她對此十分感同身受。她也要把這個獎獻給所有受壓迫的伊朗女性。

最佳男主角獎由電影「羅珊娜」（Roxana）的伊朗演員雅斯納·米塔瑪斯（Yasna Mirtahmasb）拿下，這部電影描繪年輕世代在伊朗面臨的困境。

此外，「正欲」導演岸善幸拿下最佳導演獎，此片也拿下觀眾票選獎，成為雙冠王。此片由稻垣吾郎、新垣結衣、東野絢香、磯村勇斗、佐藤寬太等人主演，改編自「聽說桐島退社了」暢銷作家朝井遼的同名小說。

伊朗 坎城影展 新垣結衣

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