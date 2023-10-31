天后密室曝光 蔡依林獻處女作：對愛真的很渴望

蔡依林31日終於推出「Someday, Somewhere」。圖／華納音樂提供

盼了許久，天后蔡依林 Jolin Tsai 2023年的全新創作單曲「Someday, Somewhere」 於今日（31日）在各大數位音樂平台正式上架。這首歌同時也是Netflix 浪漫影集「此時此刻」的主題曲；更是Jolin繼電影「關於我和鬼變成家人的那件事」的「親愛的對象」之後，再次為影視作品而唱。

Jolin這次還為新歌「Someday, Somewhere」獻出填詞譜曲的處女作，也是她二度與「怪美的」與「腦公」作曲人之一的Richard Craker一起創作旋律，並與陳君豪共同擔綱單曲製作人角色，且首度擔任自己的配唱製作人，希望透過音樂，聽見Jolin最直接對於愛的詮釋。

說起配唱過程，與Jolin同為製作人的陳君豪分享：「Jolin是這首曲的共同創作者，在Demo時她已唱得非常好，尤其有些本來是英文詞，正式錄音時，我有笑問她能唱比Demo好聽嗎？因為正式歌詞進來後，有些共鳴、拍子、力度都要重新調整，不過事實證明她做到了，最後的Vocal很感人好聽。」

他更透露Jolin近來在家裏弄了一個簡單錄音室，配唱前也已錄了很多次，因此能清楚了解自己聲音的拿捏。陳君豪大讚Jolin在配唱時將這首歌的前半段唱出隱隱保留的情感，但內心卻是澎湃無比；最後的高音，則釋放出對愛的渴望與激動，讓人為之感動。