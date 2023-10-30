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超市被大媽捕獲 郭富城兩手握橙「被迫營業」

娛樂新聞組／即時報導
香港2024賀歲電影《臨時劫案》海報。（取材自微博）
香港2024賀歲電影《臨時劫案》海報。（取材自微博）

不少粉絲見到明星都會希望可以影張合照留念，明星通常在環境許可下都會滿足大家。而身為四大天王之一的郭富城，在這方面更可以說是十分親民，經常見到他被人野生捕獲的合照。

近日有網民上載一位中國大媽在超市野生捕獲郭富城的影片，難得見到天王，大媽當然心花怒放，不過片中的郭富城卻罕有全程黑臉，雙手還拿著兩個大橙，露出一副不太願意的樣子，與心情興奮的大媽站在一起可謂相映成趣，而且搞完一輪之後，大媽同行友人還爆了句：「我不會拍啊！」與此同時，拍完照的郭富城立刻走人，整個氣氛非常尷尬。

影片引起網民在留言區激烈議論，有網民表示：「當明星，就是賺大家的錢，犧牲的就是個人私生活。如果無法接受，那就不適合當明星。」不過也有網民認為郭富城「被迫營業」，有網民指明星沒有工作的時候，也有自己的私人生活，而且感覺片中的大媽也一點禮貌都沒有，合照完一句謝謝都沒有，只關心照片，還跟同行友人各說各的。網民還稱讚郭富城雖然不太願意，但也沒有令對方失望，滿足對方要求，換轉自己是郭天王會直接走人。

另外，爾冬陞監製、麥啟光執導的香港2024賀歲電影《臨時劫案》，由郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演，戲中郭富城演悍匪，遇上失意中年任賢齊與林家棟，計劃黑吃黑械劫黑幫。根據首張曝光《臨時劫案》海報，飾演賊頭的郭富城，只見他暴牙突出、滿面鬚根，配襯土味外衣，突破過往帥氣形象。

在超市內被大媽野生捕獲，笑容牽強。（取材自小紅書）
在超市內被大媽野生捕獲，笑容牽強。（取材自小紅書）
郭富城。（取材自Instagram）
郭富城。（取材自Instagram）
在超市內被大媽野生捕獲，笑容牽強。（取材自小紅書）
在超市內被大媽野生捕獲，笑容牽強。（取材自小紅書）

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