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周星馳還會重出江湖演戲？ 御用綠葉田啟文曝時間表

娛樂新聞組／即時報導
田啟文在周星馳多部電影中演出重要配角，讓人印象深刻。(取材自微博)
田啟文在周星馳多部電影中演出重要配角，讓人印象深刻。(取材自微博)

香港知名藝人周星馳自從電影「長江7號」後，就未在幕前演過任何角色，而是轉到幕後擔任導演、編劇、監製、出品人等。香港資深電影人文雋早前訪問曾與星爺共事多年的田啟文，問他星爺是否還對電影有一團火？會否再拍戲演出？引發粉絲關注。

香港01報導，田啟文稱星爺最初並不想演「長江7號」中的男主角周鐵。當年他陪星爺到內地找馮小剛來演出，「馮小剛問星爺自己會不會參演？星爺說自己會演『管工』一角，但馮小剛說這個角色不適合星爺，還說之前曾幫過星爺客串『功夫』，星爺答應會演出自己的戲卻未兌現，所以馮小剛拒絶了。」

文雋還表示，他聽說「西遊．降魔篇」的孫悟空角色，本來星爺想找姜文來演，並在他工作室遊說一整天，遭拒絕後他找來黃渤。

作為星爺的影迷，文雋說很期等待他的作品，不想他這麽早退休，於是就問星爺是否有機會復出演戲？

據報導，田啟文表示，「我估計會的，我之前就說過他會再拍戲，等他過了65歲之後。」他還說，「我認識的周星馳很熱愛演戲，好喜歡演戲，他好喜歡電影，好想演戲。」據悉，周星馳今年60歲。

「我知道星爺那團火還在，但他不想再演以前的角色，你們不要再念著以前的周星馳是怎樣，不要再有想他去做有一點以前影子的角色。」田啟文說。

據了解，田啟文是周星馳班底的主要人物，曾在「九品芝麻官」、「少林足球」、「功夫」中演出重要配角，讓觀眾留下深刻印象。

田啟文私下曾加盟周星馳開創的「星輝公司」，不但是負責人之一，更為星爺打理不少事務，有「周星馳的黃金助手」之稱。

周星馳自「長江7號」後，就未在幕前演過任何角色。(取材自豆瓣電影)
周星馳自「長江7號」後，就未在幕前演過任何角色。(取材自豆瓣電影)

周星馳 香港 足球

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