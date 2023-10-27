許光漢意外化身「豬八戒」 親揭性格：有點好色

許光漢在「八戒」為主角「八戒」配音。(瀚草文創提供)

入圍 本屆金馬獎最佳動畫片、最佳動作設計兩項大獎的動畫片「八戒」，今（27）日公開史上最豪華的配音卡司，更是前所未見。許光漢 拋開男神包袱，獻出首度擔任動畫主角初體驗，飾演「賽博胖客八戒」，劉冠廷化聲「理工男三藏」，庾澄慶繼「玩具總動員3」後再度獻聲演出「火爆護衛悟空」，邵雨薇甜美嗓音聲演「女機器人小淨」，庹宗華、許展榮、許展瑞、鍾欣凌、魏如萱也加盟演出，一齊穿梭新舊混雜市景、探索幸福真諦。

男神許光漢這次從鋼鐵直男警察許光漢搖身一變「最帥八戒」，首度為動畫配音，就挑大樑聲演知名神話故事要角，許光漢曝光點頭獻聲的原因：「首先是從來都沒有配音動畫片的經驗，其實一直也蠻想嘗試看看！可能會運用到我聲音的更多可能性，抱著學習的心態去開發自己的聲音。」

許光漢笑說自己從來沒想過會配音「八戒」這個角色，印象中西遊記的八戒是聰明、有點好色，但劇本卻讓他大大改觀：「這個動畫片跟我想像的截然不同，非常有趣！我和這個八戒性格純真、擁有赤子之心的部分很像。」配音成果讓監製湯昇榮大為稱讚：「許光漢親民又靈動，為八戒創造了一個鮮活又迷人的靈魂！」

「八戒」融合華語經典名著與賽博龐克風格的世界觀設定，入圍本屆金馬獎最佳動畫片、最佳動作設計兩項大獎，導演邱立偉分享創作初衷：「《八戒》打造一個具有創造力的世界，企圖藉由反英雄的小人物，表現出在當代思維下對於古典西遊的科幻想像。劇組全心一意追求極致的誠心創作，希望觀眾會喜歡。」