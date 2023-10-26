布蘭妮自曝14歲失身 公司逼她裝處女「到底誰在乎？」

布蘭妮新書狂爆料，引起外界激烈討論。(路透資料照片)

布蘭妮的回憶錄「The Woman In Me」於24日正式上市，推出前就話題性十足，自曝與樂壇天王賈斯汀交往時，就曾為他墮胎 ，沒想到她在書中加碼爆料，說自己早在14歲就已有性行為，但因為她的青少年粉絲太多，經紀公司硬將她塑造「永遠的處女」，「在我20歲時還要聲稱我是『處女』？到底誰在乎？」

不僅如此，她更表示自己從14歲開始就沉迷性愛，而她一直不解為何自己的童貞，要成為全球粉絲的話題，直到有次知名主持人歐普拉 跟她說當時告訴她，「性這一件事與他人無關」，才讓她對此釋懷，不再責怪自己。

由於布蘭妮在書中不斷控訴賈斯汀，讓賈斯汀下半年復出樂壇的計畫大亂，因為IG被大量粉絲批評辱罵，已關閉留言，英媒「每日郵報」引述知情人士表示，「賈斯汀非常不開心，雖然他不會阻止布蘭妮，但他的結婚紀念日慶祝活動、工作計畫已全被打亂」。

布蘭妮也點名瑪丹娜 、克莉絲汀2位樂壇天后，對瑪丹娜讚譽有加，在2003年MTV音樂大獎表演的「激情女女吻」之後，瑪丹娜便時常關心她，走過不少低潮；她也坦言與克莉絲汀不合，尤其是克莉絲汀與她原本都是童星出身，有革命情感，克莉絲汀竟在她與賈斯汀分手後，隔年與賈斯汀一起拍攝「滾石」雜誌封面，兩人在拍攝照片中互動曖昧，不過克莉絲汀還在雜誌訪問中喊話，希望賈斯汀能與布蘭妮復合，「這真的令人困惑，即使他們的本意並不是殘忍的，這仍然是在傷口上灑鹽」。