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布蘭妮自曝14歲失身 公司逼她裝處女「到底誰在乎？」

記者陳建嘉／即時報導
布蘭妮新書狂爆料，引起外界激烈討論。(路透資料照片)
布蘭妮新書狂爆料，引起外界激烈討論。(路透資料照片)

布蘭妮的回憶錄「The Woman In Me」於24日正式上市，推出前就話題性十足，自曝與樂壇天王賈斯汀交往時，就曾為他墮胎，沒想到她在書中加碼爆料，說自己早在14歲就已有性行為，但因為她的青少年粉絲太多，經紀公司硬將她塑造「永遠的處女」，「在我20歲時還要聲稱我是『處女』？到底誰在乎？」

不僅如此，她更表示自己從14歲開始就沉迷性愛，而她一直不解為何自己的童貞，要成為全球粉絲的話題，直到有次知名主持人歐普拉跟她說當時告訴她，「性這一件事與他人無關」，才讓她對此釋懷，不再責怪自己。

由於布蘭妮在書中不斷控訴賈斯汀，讓賈斯汀下半年復出樂壇的計畫大亂，因為IG被大量粉絲批評辱罵，已關閉留言，英媒「每日郵報」引述知情人士表示，「賈斯汀非常不開心，雖然他不會阻止布蘭妮，但他的結婚紀念日慶祝活動、工作計畫已全被打亂」。

布蘭妮也點名瑪丹娜、克莉絲汀2位樂壇天后，對瑪丹娜讚譽有加，在2003年MTV音樂大獎表演的「激情女女吻」之後，瑪丹娜便時常關心她，走過不少低潮；她也坦言與克莉絲汀不合，尤其是克莉絲汀與她原本都是童星出身，有革命情感，克莉絲汀竟在她與賈斯汀分手後，隔年與賈斯汀一起拍攝「滾石」雜誌封面，兩人在拍攝照片中互動曖昧，不過克莉絲汀還在雜誌訪問中喊話，希望賈斯汀能與布蘭妮復合，「這真的令人困惑，即使他們的本意並不是殘忍的，這仍然是在傷口上灑鹽」。

布蘭妮的回憶錄出版前一周，知名主持人吉米金莫正巧訪問克莉絲汀，當時曾問她「是否擔心在回憶錄裡被爆料？」克莉絲汀則大方回應：「朋友，我不知道，我只希望她一切都好，我們應該放眼未來。」

布蘭妮(左)與瑪丹娜在2003年MTV音樂錄影帶大獎的激烈女女吻迄今仍是話題。(...
布蘭妮(左)與瑪丹娜在2003年MTV音樂錄影帶大獎的激烈女女吻迄今仍是話題。(美聯社)
克莉絲汀與布蘭妮一樣都是迪士尼童星，2人曾傳有瑜亮情結。(路透資料照片)
克莉絲汀與布蘭妮一樣都是迪士尼童星，2人曾傳有瑜亮情結。(路透資料照片)
布蘭妮(右)先前爆料為賈斯汀墮胎，又在新書驚爆初夜並非給他。(美聯社)
布蘭妮(右)先前爆料為賈斯汀墮胎，又在新書驚爆初夜並非給他。(美聯社)
布蘭妮出版回憶錄「The Woman In Me」爆料過往秘辛。圖／摘自IG
布蘭妮出版回憶錄「The Woman In Me」爆料過往秘辛。圖／摘自IG

瑪丹娜 歐普拉 墮胎

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