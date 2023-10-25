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無緣再與侯孝賢合作 遺憾嗎？舒淇：讓他自在生活

記者陳建嘉／即時報導
舒淇(右)是侯孝賢的御用愛將，更以「刺客聶隱娘」前進坎城影展。(路透)
舒淇(右)是侯孝賢的御用愛將，更以「刺客聶隱娘」前進坎城影展。(路透)

76歲「悲情城市」、「海上花」導演侯孝賢傳因失智症退休，不會再拍電影，原本籌備多年，由舒淇主演的新片「舒蘭河上」將會停工不再拍攝，舒淇被本報詢問是否感到遺憾，則表示「一切以侯導家人的回覆便可，希望外界不要打擾他們平靜的生活，讓侯導能自由自在的生活」。

舒淇過往曾與侯孝賢合作3部長片「千禧曼波」、「最好的時光」以及「刺客聶隱娘」，短片則有「10+10」、「浮光掠影─每個人心中的電影院」，是侯孝賢御用愛將，「最好的時光」為她拿下金馬獎影后，並以「刺客聶隱娘」參展坎城影展，不僅打進好萊塢、拿過多項國際影后，更一舉成為歐洲三大影展評審，在國際知名度大增。

外媒「Indiewire」指出，侯孝賢正與失智症戰鬥，更有知情人士表示他不會再拍電影，2015年與舒淇合作的「刺客聶隱娘」已是最後作品，並引述侯孝賢友人、英國權威影評人托尼雷恩斯23日的說法，他在倫敦花園電影院介紹侯孝賢作品「童年往事」的放映會時，提到侯孝賢已經退休，這點也被策展人喬治克洛斯威特證實。

外媒更爆料侯孝賢台北工作室已經關閉，包括助理在內所有工作人員都已離開，唯本人與家屬尚未向外界宣布，只是該消息雖然都未正式公布，但電影圈早已傳開，不過侯孝賢仍擔任「車頂上的玄天上帝」、「老狐狸」監製，力挺子弟兵黃文英、蕭雅全。

黃文英是侯孝賢的御用美術設計，無論如何都對侯孝賢導演無比感謝，也希望他照顧身體，並秀出去年開鏡時的合照，表示侯導非常關心電影拍攝，「上周帶著『車頂上的玄天上帝』參加夏威夷影展，剛回台北，正想邀請侯導來看我的第一部作品。侯導不僅擔任這部片的監製，參與開鏡儀式，去年拍攝時也數次至拍攝現場探班，給予劇組諸多建議，由衷感謝他！我知道侯導身體的狀況，但今天從外媒知道這個消息，當然希望侯導能夠照顧好身體，持續運動保持體力」。

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侯孝賢(左三)最後公開出席是在去年4月出席「少年吔，安啦！」4K修復版首映會，還在活動上開心慶生。(記者王聰賢／攝影)
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侯孝賢(中)曾獲第57屆金馬獎終身成就獎肯定，合作過的影人也上台祝賀。(本報資料照片)
侯孝賢導演(中)早先還曾與御用愛將張震(左)、舒淇(右)討論新片內容。(摘自微博...
侯孝賢導演(中)早先還曾與御用愛將張震(左)、舒淇(右)討論新片內容。(摘自微博)

侯孝賢 坎城影展 電影院

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