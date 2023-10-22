我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

11月初遊韓注意 首爾地鐵將大罷工 抗議過度裁員

以色列國防部長：對哈瑪斯戰爭可能持續「數個月」

對男主角視訊自慰 女星親自接客示範「網黃」賺錢

記者黃保慧／即時報導
「請問，還有哪位想要私聊」劇照。圖／高雄電影節提供
「請問，還有哪位想要私聊」劇照。圖／高雄電影節提供

菲律賓電影「請問，還有哪位想要私聊」導演喬伊艾奎諾，21日攜女主角蘿絲范金克到「高雄電影節」參與映後座談，該片改編自菲律賓「超級網黃」莎樂美薩薇的真實故事，導演表示，劇組真的邀請莎樂美親自「接客」示範；蘿絲范金克則分享，自己印象最深的戲是她和男主角馬可加洛視訊自慰，因為真實情況是她根本沒見到對方，是獨自對著手機螢幕做，直呼是很大的挑戰。

「請問，還有哪位想要私聊」是菲律賓「超級網黃」莎樂美薩薇真人真事改編，描繪網黃產業與她們的心聲，蘿絲在片中從不自信的平凡女，蛻變為撩人嫵媚的人氣情色直播主，她表示，拍攝期間正逢疫情嚴峻之時，疫情對很多人的生計造成影響，直播主這份工作，對某些人來說相對容易賺錢，有些人則想藉此展現自我，每位網黃都有不同的故事，都有各自的掙扎，希望藉由電影讓觀眾了解他們的世界。

影片來源：YouTube Vivamax Free Tv

導演喬伊艾奎諾說，這部電影花了非常多時間和心力，尤其著墨在呈現女主角跟客人的互動，還特地找來故事原型莎樂美薩薇，真實接了一位不認識的客人，親自演給劇組看，雖然不是真的當場進行過程，但確實能完整觀察並了解直播主和客人的互動。喬伊艾奎諾也分享，會選擇蘿絲范金克擔任女主角，除了在她身上看到故事主角Kitty的特質，也看到她的努力，「試鏡過程很長，很不容易，這個角色第一要能演，第二要有毅力，不一定要有什麼風格，而是你要能投入，對演員來說這很需要努力」。

菲律賓電影「請問，還有哪位想要私聊」導演喬伊艾奎諾，21日攜女主角蘿絲范金克來到...
菲律賓電影「請問，還有哪位想要私聊」導演喬伊艾奎諾，21日攜女主角蘿絲范金克來到雄影參與映後座談。圖／高雄電影節提供

蘿絲范金克則說剛看到劇本時，很懷疑自己是否能做到，後來跟角色原型莎樂美薩薇聊過後，受到很大的啟發，使命感油然而生，「我覺得我要演這角色，為莎樂美伸張正義，我必須要把這角色演對，演對了大家才能真正了解她，以及網黃這個產業」。

另外，女女耽美片「告白的那一天」大膽援引2014年世越號沉船事故為楔，製作人安寶英表示，世越號事件對南韓人來說，是個奇特又沉痛的悲劇，不過導演趙賢哲對一開始沒有特別的意圖，他在2016年經歷身邊親友的生與死，所以他根據這經驗，自然而然以世越號與女高中生校外教學做背景，呈現女學生間的情感，這巨大的社會案件與細微的個人情感並無衝突感。

事實上南韓上映版本並沒有關於世越號事件的劇情放在片頭，想讓大家以不知道的方式來看電影，但考量海外觀眾如果不熟悉這事件，沒辦法深入連結到劇情，因此特地新做了一版。

南韓耽美片「告白的那一天」女主角朴惠秀來到雄影分享拍片歷程。圖／高雄電影節提供
南韓耽美片「告白的那一天」女主角朴惠秀來到雄影分享拍片歷程。圖／高雄電影節提供

疫情 南韓

上一則

4歲就沒了「家庭完整和諧」 宥勝吐「自幼就痛苦混亂」

延伸閱讀

泰國超美18歲女星談「初戀」 看許光漢就心跳加速

泰國超美18歲女星談「初戀」 看許光漢就心跳加速
金鐘獎烏龍…活著的導演成已故追憶 電視台道歉

金鐘獎烏龍…活著的導演成已故追憶 電視台道歉
菲律賓發布影片 譴責中國海警攔截致碰撞菲船

菲律賓發布影片 譴責中國海警攔截致碰撞菲船
金鐘擺烏龍 追思已故藝人 誤植照片挨轟

金鐘擺烏龍 追思已故藝人 誤植照片挨轟

熱門新聞

隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

2023-10-14 21:32
網民邪惡角度拍攝迪麗熱巴。（取材自微博）

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

2023-10-17 20:57
網友在小吃店遇到周潤發。（影片截圖）

黑衣男併桌用餐、自行收碗筷 網友一抬頭…影帝耶

2023-10-17 22:02
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。（取材自微博）

兩片布包不住… 「新疆維納斯」秀絕美胸型

2023-10-20 02:22
林青霞教陳漫打乒乓球。（取材小紅書）

林青霞這也行…攬肩扶手教打乒乓球 姿勢很專業

2023-10-20 22:19
古力娜扎擁有精緻臉蛋和前凸後翹魔鬼身材。(取材自微博)

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

2023-10-19 07:30

超人氣

更多 >
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？

印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了