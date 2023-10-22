對男主角視訊自慰 女星親自接客示範「網黃」賺錢

「請問，還有哪位想要私聊」劇照。圖／高雄電影節提供

菲律賓電影「請問，還有哪位想要私聊」導演喬伊艾奎諾，21日攜女主角蘿絲范金克到「高雄電影節」參與映後座談，該片改編自菲律賓「超級網黃」莎樂美薩薇的真實故事，導演表示，劇組真的邀請莎樂美親自「接客」示範；蘿絲范金克則分享，自己印象最深的戲是她和男主角馬可加洛視訊自慰，因為真實情況是她根本沒見到對方，是獨自對著手機螢幕做，直呼是很大的挑戰。

「請問，還有哪位想要私聊」是菲律賓「超級網黃」莎樂美薩薇真人真事改編，描繪網黃產業與她們的心聲，蘿絲在片中從不自信的平凡女，蛻變為撩人嫵媚的人氣情色直播主，她表示，拍攝期間正逢疫情 嚴峻之時，疫情對很多人的生計造成影響，直播主這份工作，對某些人來說相對容易賺錢，有些人則想藉此展現自我，每位網黃都有不同的故事，都有各自的掙扎，希望藉由電影讓觀眾了解他們的世界。

影片來源：YouTube Vivamax Free Tv

導演喬伊艾奎諾說，這部電影花了非常多時間和心力，尤其著墨在呈現女主角跟客人的互動，還特地找來故事原型莎樂美薩薇，真實接了一位不認識的客人，親自演給劇組看，雖然不是真的當場進行過程，但確實能完整觀察並了解直播主和客人的互動。喬伊艾奎諾也分享，會選擇蘿絲范金克擔任女主角，除了在她身上看到故事主角Kitty的特質，也看到她的努力，「試鏡過程很長，很不容易，這個角色第一要能演，第二要有毅力，不一定要有什麼風格，而是你要能投入，對演員來說這很需要努力」。

菲律賓電影「請問，還有哪位想要私聊」導演喬伊艾奎諾，21日攜女主角蘿絲范金克來到雄影參與映後座談。圖／高雄電影節提供

蘿絲范金克則說剛看到劇本時，很懷疑自己是否能做到，後來跟角色原型莎樂美薩薇聊過後，受到很大的啟發，使命感油然而生，「我覺得我要演這角色，為莎樂美伸張正義，我必須要把這角色演對，演對了大家才能真正了解她，以及網黃這個產業」。

另外，女女耽美片「告白的那一天」大膽援引2014年世越號沉船事故為楔，製作人安寶英表示，世越號事件對南韓 人來說，是個奇特又沉痛的悲劇，不過導演趙賢哲對一開始沒有特別的意圖，他在2016年經歷身邊親友的生與死，所以他根據這經驗，自然而然以世越號與女高中生校外教學做背景，呈現女學生間的情感，這巨大的社會案件與細微的個人情感並無衝突感。