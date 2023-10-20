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金鐘58／最後一次出席典禮 吳宗憲公開背後原因

記者李姿瑩／台北即時報導
吳宗憲紅光滿面。記者吳致碩／攝影
吳宗憲紅光滿面。記者吳致碩／攝影

吳宗憲今晚以「綜藝大熱門」成功和Lulu、陳漢典抱走綜藝節目主持人獎，他們會後出席慶功宴，一旁的KID、坤達相比之下有些落寞，鹿希派倒是一臉輕鬆，在旁分享老爸喜悅。

未料吳宗憲一開口就語出驚人，「今年是我最後一次參加金鐘獎，之後就留給年輕好手吧！像二姊江蕙這樣就是一個好標竿，因為再得獎也沒有舞台上的激情了」。

他不忘為「綜藝玩很大」抱不平，尤其KID在馬來西亞出外景時右膝重創，吳宗憲當時一度心疼掉淚，今晚特別重申這跟「一字千金」根本就是不同類型的節目。

吳宗憲覺得，金鐘獎始終未開放其他國家作品競逐，雖然採納他的人氣投票建議，但還有很大的進步空間，「要讓市場擴大開來，放眼全世界，邀請大家來參加金鐘獎，這道理都不懂，太笨了吧」！

他自爆已經有其他規劃，Lulu和陳漢典拿他沒轍，兩人掛保證不會漲主持費，「因為憲哥沒有降價，我們就沒有上漲的空間」。

鹿希派沒入圍卻走了兩次紅毯，但他完全造福姊姊吳姍儒和「玩很大」團隊，馬上被懷疑帶塞。鹿希派急著辯解，原來他本來還想拿料理包走紅毯，是吳宗憲的點子，才讓他換上廚師服吸睛。

KID吐槽鹿希派帶塞威力太強，連自己帶兒子都沒效。坤達透露太太柯佳嬿有私訊關心「吃東西了嗎」，比起得獎更擔心他餓肚子。

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