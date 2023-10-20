市川猿之助出庭道歉 遭檢方求處3年徒刑

日本歌舞伎演員市川猿之助涉嫌協助雙親自殺，被檢方依「協助自殺罪」起訴，東京地方法院今天首度開庭審理。Getty Images

日本 歌舞伎演員市川猿之助涉嫌協助雙親自殺，被檢方依「協助自殺罪」起訴，東京地方法院今天首度開庭審理。市川猿之助承認起訴內容，且表示相當後悔，遭檢方求處3年徒刑。

本名喜熨斗孝彥的市川猿之助今年5月被發現與父母在東京自宅內倒地，雙親隨後被確認身亡。市川猿之助出院後被逮捕及起訴，7月獲保釋。

根據起訴狀，被告5月17日在東京都目黑區自宅，把大量安眠藥溶進水中，交給76歲的父親及75歲的母親喝下，隔天雙親因「精神藥物」中毒死亡；被告涉嫌協助雙親自殺，被檢方依「協助自殺罪」起訴。

被告今天在法庭上稱起訴內容「沒有錯」，承認起訴內容。

日本部分週刊曾爆料被告涉嫌騷擾其他演員及劇場 相關人士。

日本電視台（Nippon TV）報導，被告今天稱「涉嫌騷擾的報導被外界所相信，導致支持歌舞伎界的人離開」為由，告知雙親想輕生的決定，而得到的回覆是「不能只讓你一個人死」。

被告表示對自己做出的事情相當後悔，並在審理最後道歉「讓雙親、許多人留下痛苦的回憶以及造成的傷害是無法抹滅的。非常抱歉。若有我能做的事情，我願意去做，並當作活下去的希望」。

檢方對被告求處3年有期徒刑。而東京地方法院預計於11月17日做出一審判決。

市川猿之助為日本知名歌舞伎演員，與男星香川照之是堂兄弟，市川2012年襲名為四代目市川猿之助，曾參演「半澤直樹」、大河劇「鎌倉殿的13人」等作品。