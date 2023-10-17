串流大片「殺手」、「拿破崙」先上戲院 Netflix不跟進

「花月殺手」即將在全球各地上映，是串流平台強片的嶄新推出模式。圖／UIP提供

疫情期間迅速崛起的串流影音平台，雖然都在拚獨家內容，卻有不一樣的經營策略。當Apple 的大片如「花月殺手」、「拿破崙」、「機密特務：阿蓋爾」將分別由派拉蒙、索尼、環球等傳統大片商安排在戲院上映，之後才會在Apple TV+上架，Netflix 還是堅持自製大片只在美國等少數地區小規模上映再全球上架，幾乎等同放棄戲院收入。

美國殿堂級大導演馬丁史柯西斯執導，李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛、莉莉葛萊史東、布蘭登費雪等演出的「花月殺手」，20日起將在全球各地戲院上映，稍後才會在Apple TV+上架，這部長達近3小時半的大片，描述百年前奧塞奇族人遭到白人覬覦他們因保留地發現石油而暴富的高額財產，一一被謀殺喪命的故事，被視為明年奧斯卡的大片，李奧納多與莉莉分別都被預期有望入圍最佳男、女主角。此片本來是派拉蒙要製拍，因成本過高、和馬丁的創作理念產生出入，最後開放各大平台與公司加入參與，才敲定Apple取得該片為自製大片的權利，並獨家在Apple TV+上架，派拉蒙負責全球戲院的發行。

這個模式算是符合馬丁史柯西斯的期望，眾所周知，他熱情擁抱大銀幕觀影的「劇場體驗」，之前他為Netflix拍攝由勞勃狄尼洛、艾爾帕西諾、喬派西等人主演的「愛爾蘭人」，Netflix只安排在美國、日本、韓國、以色列及部分歐洲國家，在少數中小型戲院放映，自然不及這回「花月殺手」是全球各地的戲院、影城聯映，外界也都在關注這個推出的模式。

而11月下旬要上映的「拿破崙」就與「花月殺手」不同，是百分之百Apple自製影片，但因為是大製作的史詩大片，不上戲院相當可惜，Apple談妥由索尼代為處理戲院發行、上映事宜，如果票房大賣，Apple也有機會先賺一筆。