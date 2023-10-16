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威爾史密斯首回應妻子潔妲蘋姬的驚人告白：我被打醒

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（左）和妻子潔妲蘋姬間的真正關係，讓人愈看愈搞不懂。（路透）
威爾史密斯（左）和妻子潔妲蘋姬間的真正關係，讓人愈看愈搞不懂。（路透）

近日好萊塢最勁爆的八卦焦點之一，莫過於潔妲蘋姬史密斯推出回憶錄，稱與丈夫威爾史密斯已分居多時，聽他喊自己「老婆」還會愣住，更表示去年奧斯卡頒獎典禮上，他上台掌摑堅持開她理平頭玩笑的克里斯洛克，第一時間還以為是典禮節目設計的哏，讓不少將此解讀為「護妻行動」的觀眾，為他們夫妻倆私下真實的差距，感到詫異不已。

威爾終於對此公開回應，稱被潔妲蘋姬的話「打醒」，認為在一起太久，他在情感上很盲目，潔妲蘋姬的細微轉變他居然都沒有發現：「當你跟一個人在一起超過你一半的人生，你很容易就會忽略對方的一些小改變與低調的美。」他讀完這本回憶錄之後大讚潔妲蘋姬的成就：「我為妳鼓掌，向妳致敬，歡迎加入作家的行列。如果是30年前我就讀完這本書，我會給妳更多的擁抱，我現在就要開始這樣了，我永遠愛你。」語氣中完全感覺不出他們的夫妻關係只是名義上的存在、實際上已各過各的很久，不少網友認為這對夫妻讓人愈來愈看不懂，心生厭煩，還反問到底有沒有辦法永遠眼不見為淨？

自從去年的掌摑，威爾從好萊塢曾經最當紅搶手的男星，落得事業與形象都掉到谷底，經過一年多似乎還沒有爬升回來。潔妲蘋姬在書裡爆出的一堆猛料，似乎也無助於讓他們的人氣回溫，倒是再次成為了爭議焦點。

威爾史密斯至今事業還未能重振雄風。（路透）
威爾史密斯至今事業還未能重振雄風。（路透）

好萊塢 威爾史密斯 奧斯卡

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