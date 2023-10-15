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金雞獎入圍名單被罵翻… 網友列「滿滿遺珠」 嗆：金雞成野雞

娛樂新聞組／即時報導
朱一龍(左)、倪妮在「消失的她」中演技廣受好評。(取材自微博)
朱一龍(左)、倪妮在「消失的她」中演技廣受好評。(取材自微博)

中國電影「三大獎」之一的金雞獎近日公布了第36屆的入圍名單，「封神第一部」共獲得九項提名，堪稱最大贏家，但「流浪地球」、「消失的她」、「深海」、「八角籠中」等熱門電影的落選引發網友議論，認為遺珠滿滿，光是電影加演員就有近20個，還有不少人質疑男女主角人選過於冷門。

導演烏爾善十年磨一劍的作品「封神第一部」拿下故事、導演、編劇、美術、錄音、女配、男配、剪輯等九項提名，但飾演商王殷壽的男主角費翔卻被跳過，有不少網友為他叫屈。

還有網友發現，今年的票房黑馬「消失的她」竟然顆粒無收，男主角朱一龍、女主角倪妮演技被忽略就算了，整個劇組竟然沒有一項入圍。

此外，王一博提名最佳男配，也引發諸多爭議。有網友吐槽，王一博和李雪健、胡軍、雷佳音三人一起入圍，簡直是對老戲骨們的侮辱。

還有網友直接列出了「遺珠」，包括：「萬里歸途」張譯、「消失的她」朱一龍、倪妮，文咏珊，「流浪地球2」吳京、李雪健，「滿江紅」易烊千璽，「八角籠中」王寶強，「我愛你！」倪大紅、梁家輝，「孤注一擲」張藝興、金晨，「我經歷過風暴」佟麗婭，「毒舌律師」黄子華、「無名」王傳君、「宇宙探索編輯部」艾莉婭。

金雞獎發表會上，中國電影家協會秘書長閔正非表示，金雞獎評獎方針是，「六親不認，只認作品」。網友回嗆，「金雞獎就是廢獎，沒有一年不搞砸」，還有人質疑，「金雞成野雞了嗎？」

王寶強的「八角籠中」也被列為一大遺珠。(取材自微博)
王寶強的「八角籠中」也被列為一大遺珠。(取材自微博)

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