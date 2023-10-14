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低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

娛樂新聞組／即時報導
隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　
隨著白百何抱著二胎兒子出門的視頻曝光，很多網友才知她已經再婚且生下了第二個孩子。(取材自微博)　　

因為電影「失戀33天」、「被偷走的那五年」暴紅的大陸藝人白百何，自從和歌手陳羽凡離婚後，就鮮少推出新作品。近日，有狗仔拍到白百何抱著二胎兒子出門的視頻，引起網友議論紛紛，原來她已經再婚且生下了第二個孩子。　　

從狗仔拍到的畫面可見，白百何的兒子大約三歲，她寵溺地抱著兒子出門，還不忘親親兒子的額頭，母愛滿滿。八卦媒體還稱，孩子長得像爸爸。

據悉，白百何與陳羽凡2006年結婚，2015年離婚，現在丈夫張思麟是她的大學校友，也是前男友。兩人於2021年低調領證，並未對外公布，因此許多粉絲並不知情。

白百何抱著二胎兒子的影片曝光後，引發網友們關注，不少人感到驚訝與好奇，但多數人示對她的個人生活抱以尊重和祝福。

白百何曾以「失戀33天」入圍金馬獎並榮獲大眾電影百花獎影后，但近年來淡出螢幕，直到去年，她以一部家庭劇「我們的婚姻」重返螢幕，接著又推出和黃軒主演的「歡迎光臨」。今年，則是與人氣男星肖戰合作「驕陽伴我」，兩人在劇中大談姐弟戀，引爆話題。

傳聞白百何近日又有一部新劇「清明上河圖密碼」開機，據了解，這是一部古裝題材劇，陣容強大，最讓人期待的是男主角是「狂飆」中的張頌文。

白百何 入圍 八卦

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