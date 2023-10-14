「黑暗騎士」老管家退休 90歲米高肯恩承認真的息影了

米高肯恩（左）以「黑暗騎士」裡的管家一角為年輕影迷熟知。圖／摘自IMDb

今年90歲的英國資深影帝米高肯恩，9月下旬出席新片「The Great Escaper」首映會時，已表示這是他最後一部電影，近日接受BBC訪問，終於公開宣布：「我講了那麼多次要息影，現在真的息影了。」

米高肯恩從1950年代晚期正式在英國的電影和電視節目中亮相，最剛開始還當過名字不被列出來的龍套，逐漸開始有顯著的配角戲分，1964年他參與演出的「祖魯戰爭」在英國締造驚人賣座，他也脫穎而出。由於「真善美」克里斯多夫普魯瑪、日後扮演「哈利波特 」系列裡鄧不利多校長的李察哈里斯先後辭演「國際諜報局」，他順勢接手，該片不但票房開紅盤，也讓他首度入圍英國影藝學院 獎最佳男主角，讓他大紅大紫。

從1960年代後期到1970年代的中期，米高肯恩堪稱在國際最知名的英國男星之一，他身材高大、外表性格，時常演出神探、大盜以及花花公子之類的角色，「風流奇男子」令他第一次提名奧斯卡 最佳男主角，也幾乎成為他在台灣的代稱。之後他一度聲勢走下坡，1980年代以伍迪艾倫的「漢娜姊妹」首度獲得奧斯卡最佳男配角，14年後又以「心塵往事」再奪一座最佳男配角小金人，近年來則是以「黑暗騎士」系列中的蝙蝠俠管家「阿福」一角為年輕觀眾熟知。