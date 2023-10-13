班艾佛列克 珍妮洛佩茲 「蜜月期結束了」 問題一堆？

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲被揭露「已經過了蜜月期」。（路透資料照片）

班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 去年彌補20年前訂婚沒結婚的遺憾，終於成為一對夫妻，到現在也過了一年，近日關於他們感情變化的報導層出不窮，尤其班艾佛列克被拍到和前妻珍妮佛嘉納會面時，互動很親密、根本還像一對的畫面，各方料定「女王」氣勢十足的珍妮佛洛佩茲一定氣得火冒三丈，婚姻恐怕要掀起風暴，但真實的狀況又是如何？

根據專門報導名人八卦 的「iN Touch」雜誌，班珍之間到了「蜜月期結束」的階段，開始要真正一起面對生活裡的大小瑣事，都感到壓力很大，還有需要再磨合的地方。眾所周知，珍妮佛洛佩茲在樂壇與時尚圈有很多熟朋友，大夥兒聚在一起就會熱熱鬧鬧玩在一起，偏偏班艾佛列克跟他們沒那種交情，也沒有興趣出席那些場合，每次被珍妮佛洛佩茲硬拉著過去，都會露出明顯的「厭世臉」。久而久之，珍妮佛洛佩茲也知道，這種場子自己去就好，把班艾佛列克放在家裡陪小孩，他還比較開心。

至於珍妮佛嘉納，就是個比較麻煩的問題，她和班艾佛列克有3個孩子，彼此是永遠的家人，因而關係永遠切不斷，也始終會非常親密。「iN Touch」稱珍妮佛洛佩茲並不認為已經有未婚夫的珍妮佛嘉納會和班艾佛列克復和，甚至她也蠻喜歡珍妮佛嘉納，可是當看到班與她那麼開心，甚至流露出比跟自己在一起還愉悅的神情，「有哪個女人不會吃醋」？