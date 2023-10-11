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震撼彈 威爾史密斯妻子認已分居6年 「我們形同離婚」

記者陳建嘉／即時報導
威爾史密斯（右）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克，造成的傷害還沒結束。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克，造成的傷害還沒結束。（路透資料照片）

去年3月底的奧斯卡頒獎典禮上，威爾史密斯當著全球觀眾眼前，因為覺得愛妻受辱，走上台去掌摑頒獎人克里斯洛克，引來各方譁然，迄今仍餘波蕩漾，最近潔達蘋姬新書揭露，早從2016年起，她跟老公威爾就呈現分居狀態，「我們早從2016年開始，就決定過著分開的生活，只差沒有離婚證書」。

即便潔達、威爾早就表示兩人是開放式關係，也早就分居過幾次，不過在「NBC」的訪談中，潔達首度證實她與威爾已經分居長達6年，雖然沒有簽字離婚，但兩人在情感上已形同離婚，日前陪伴威爾一起宣傳電影「王者理查」，隨他征戰各大演技獎項，並領取奧斯卡，這期間都其實是分居狀態。對於目前狀態，潔達表示「我還沒準備好，仍然在弄清楚我們之間到底怎樣建立夥伴關係，還有我們要怎麼跟外界展示這一部分。」

至於為何會分開，潔達表示只覺得累了，這段關係一直在互相嘗試，「我們都停留在認為對方應該是什麼樣子的幻想中」，不過她與威爾早就承諾，不會讓這段婚姻走向離婚收場，「我們會永遠努力完成所有事情，只是沒違反那個承諾」，並承認真的考慮過簽字離婚，但從未付諸實行。

潔達曾與27歲歌手奧辛納出軌，但這段不倫戀已逝，潔達後來曾在自己的談話節目「Red Table Talk」與威爾開誠布公討論此事，當時兩人也感到生活艱辛，威爾史密斯當時還沉痛表示，「我不確定，是否有一天還能與自己的老婆真誠講話」，回溯這段關係，他們其實分居中。

潔達另也在「People」的訪談中，回顧看到丈夫在奧斯卡典禮痛甩克里斯洛克一巴掌的畫面，她說當時以為是搞笑橋段，「威爾不可能真的就這樣跑上去打他吧」，直到威爾氣沖沖回到自己座位，她才意會到這是真的發生的事

潔達蘋姬史密斯發行新書，宣傳時承認已與威爾分居6年。(路透資料照片)
潔達蘋姬史密斯發行新書，宣傳時承認已與威爾分居6年。(路透資料照片)
潔達蘋姬史密斯發行個人回憶錄「Worthy」揭露夫妻秘辛。圖／摘自X
潔達蘋姬史密斯發行個人回憶錄「Worthy」揭露夫妻秘辛。圖／摘自X

奧斯卡 威爾史密斯

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