釜山影展 柯震東集郵多位大咖 台韓合作最新大獎出爐

柯震東（左起）、許瑋甯、陳姸霏、薛仕凌在釜山受到矚目。圖／文策院提供

台灣藝人與影片在釜山影展 受到當地藝人與觀眾的矚目，柯震東與許瑋甯 分別應邀在「亞洲內容暨全球OTT大獎」擔任頒獎人和評審，不但一起與坎城影帝柳樂優彌開心合照，柯震東還被近來超熱話題夯劇「MOVING異能」男主角柳承龍讚為「帥氣的男孩」，許瑋甯則稱很喜歡參與評審的過程，如果可以還想繼續當評審。

柯震東在南韓早因為「那些年，我們一起追的女孩」頗有人氣，一到當地就和日本名導是枝裕和、坎城影帝宋康昊與正當紅的柳承龍等碰到面，頒獎典禮酒會上則與「First Love 初戀」女主角八木莉可子、「異能」李正河、柳樂優彌等留下合照，開心自稱是「巨星吸引體」。

許瑋甯則是從評審工作中得到學習，尤其最後得主有不少是眾望所歸，顯然評審們的眼光蠻一致，無形中也讓她對自己更增自信，很希望還有機會繼續當評審。而分別獲得最佳男配角、最佳新星的薛仕凌和陳姸霏，也在釜山贏得關注。

入圍 60屆金馬獎最佳新演員、最佳音效的「少男少女」在釜山舉行世界首映，導演許立達及監製唐在揚面對當地觀眾表示這片顛覆他們過往對台式青春片「純情、清新」的印象，強調台灣當然很美好，但任何地方都會有黑暗面以及邊緣的地帶，片中就是呈現台灣某些鄉鎮的真實狀態。

導演許立達透露：「我大概 10 年前到台灣西部沿海的一個小鎮拍攝紀錄片，當地的村民分不清楚拍紀錄片跟新聞記者的差別，一直以為我是新聞記者，其中有對父母拜託我說：『一定要把這個地方

報導出去，這是一個沒有希望的地方』。其實那時候我不知道是什麼意思，沒有希望好像很嚴重，因為他們有地方住、有飯吃、也有工作，他們為什麼會講這麼嚴重的話？」他繼續解釋：「過了很多年之後，當我要寫劇本時想起當時的經歷，想起為什麼他們會覺得孩子在那裡長大沒有希望，我也覺得台灣社會這幾年也有些改變，於是創作出這樣的故事。片子預計11月17日全台上映。

至於台韓影視合作方面，風度影業與釜山影展合作舉辦「國際新風獎」，最終由STUDIO HIGHFIVE製作公司的「慶州紀行」脫穎而出，將得到最高10億韓幣（約台幣2300萬）的資金支持，期待於明年的釜山影展舉辦國際首映。

風度影業董事長鄭人豪表示：「這次與釜山影展共同設立『國際新風獎』，便是期待從豐富類型與內容中，挖掘出具備國際市場潛力的作品；也希望透過開拓創新台韓影視合作模式，建立能推動台韓影視作品交流的平台。」釜山影展代理主席南東哲則回應：「非常感謝風度影業藉由國際新風獎，投入實際力量支持韓國新銳導演，此時此刻站在舞台上，更加期待獲得大賞的作品『慶州紀行』，能在明年度釜山國際電影節，以更完整的面貌展現在大家面前。」片子情節發生在韓國學生畢業旅行的熱門地點慶州，描述媽媽為了復仇，帶著女兒們綁架剛出獄的歹徒，踏上慶州旅程的黑色幽默故事。