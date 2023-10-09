我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

國務院證實 至少9名美國公民在哈瑪斯襲擊中喪生

高雲翔拍戲突暈厥 「瞳孔放大」工作人員目睹嚇壞

記者陳慧貞／即時報導
高雲翔在「驚天岳雷」劇中飾演岳雷。圖／緯來育樂台提供
高雲翔在「驚天岳雷」劇中飾演岳雷。圖／緯來育樂台提供

中國男星高雲翔（改名為高晟暉）主演古裝劇「驚天岳雷」，該劇講述南宋抗金名將岳飛及長子岳雲慘遭秦檜（張子健飾）陷害，次子岳雷（高雲翔飾）走向為父復仇之路。高雲翔扮演的岳雷是一位不知天高地厚，個性莽撞的紈袴子弟，一夜之間經歷家破人亡，走向復仇之路，在跌趺撞撞中，成為抗金英雄，因戲裡要飾演憤怒又內心壓抑的角色，竟讓自己氣到昏厥，嚇壞工作人員。

「驚天岳雷」由導演國建勇、謝澤執導，高雲翔扮演的角色做為名將之子「岳雷」，除了糾葛的感情線外，武打戲也被導演要求「實戰路線、拳拳到肉」的演出，導演表示：「高雲翔在片場真的很認真，腿部受傷，仍堅持拍攝」。甚至有一場戲，他為了表現憤怒又內心壓抑的復仇心，竟然一度自己氣到昏厥，甚至瞳孔放大，嚇壞所有工作人員，所幸很快清醒，讓工作人員鬆了一口氣。

張子健出道20多年一直是「英雄」形象，首次演反派獻給該劇，扮演被第一奸相「秦檜」，目露凶光，將陰險狡詐模樣詮釋得淋漓盡致，被網友評論：「張子健你變壞了！」，劇組則稱，當初邀請張子健時，曾三顧茅廬才接下角色。張子健解釋，「這個角色與以往不同，需要投入更多的精力去研究秦檜個性與心理，才會猶豫怎麼久」。

高雲翔在「驚天岳雷」劇中飾演岳雷。圖／緯來育樂台提供
高雲翔在「驚天岳雷」劇中飾演岳雷。圖／緯來育樂台提供
張子健(左)在「驚天岳雷」中飾演秦檜。圖／緯來育樂台提供
張子健(左)在「驚天岳雷」中飾演秦檜。圖／緯來育樂台提供
「驚天岳雷」中，高雲翔(左)對張子健有不共載天的殺父之仇。圖／緯來育樂台提供
「驚天岳雷」中，高雲翔(左)對張子健有不共載天的殺父之仇。圖／緯來育樂台提供

高雲翔

上一則

陶晶瑩嘆找不到工被批「慣老闆」她原話其實是這樣

延伸閱讀

「與惡距離」將拍續集 卡司全換…傳他當男主

「與惡距離」將拍續集 卡司全換…傳他當男主
張國立首度搭檔韓庚 上演「不可言說」父子情

張國立首度搭檔韓庚 上演「不可言說」父子情
美華文藝季講座 10/14十周年慶

美華文藝季講座 10/14十周年慶
素顏扮太后 55歲翁虹真實膚質驚人

素顏扮太后 55歲翁虹真實膚質驚人

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
鄭欣宜是鄭少秋與已故藝人「肥肥」沈殿霞的寶貝女兒。(取材自Instagram)

鄭少秋痛失大女兒 次女鄭欣宜消失半年也令人擔心

2023-10-02 21:25
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生
德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾
受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍
中東煙硝味燒進時報廣場 以、巴支持者紐約爆衝突

中東煙硝味燒進時報廣場 以、巴支持者紐約爆衝突