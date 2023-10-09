高雲翔拍戲突暈厥 「瞳孔放大」工作人員目睹嚇壞

高雲翔在「驚天岳雷」劇中飾演岳雷。圖／緯來育樂台提供

中國男星高雲翔 （改名為高晟暉）主演古裝劇「驚天岳雷」，該劇講述南宋抗金名將岳飛及長子岳雲慘遭秦檜（張子健飾）陷害，次子岳雷（高雲翔飾）走向為父復仇之路。高雲翔扮演的岳雷是一位不知天高地厚，個性莽撞的紈袴子弟，一夜之間經歷家破人亡，走向復仇之路，在跌趺撞撞中，成為抗金英雄，因戲裡要飾演憤怒又內心壓抑的角色，竟讓自己氣到昏厥，嚇壞工作人員。

「驚天岳雷」由導演國建勇、謝澤執導，高雲翔扮演的角色做為名將之子「岳雷」，除了糾葛的感情線外，武打戲也被導演要求「實戰路線、拳拳到肉」的演出，導演表示：「高雲翔在片場真的很認真，腿部受傷，仍堅持拍攝」。甚至有一場戲，他為了表現憤怒又內心壓抑的復仇心，竟然一度自己氣到昏厥，甚至瞳孔放大，嚇壞所有工作人員，所幸很快清醒，讓工作人員鬆了一口氣。