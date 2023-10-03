評審戰8小時揭內幕 曝許光漢、林柏宏入圍金馬原因

黃秋生揭曉入圍名單。記者沈昱嘉／攝影

第60屆金馬獎3日公布入圍 名單，曾以「南巫」獲得金馬獎最佳新導演的張吉安，憑新片「五月雪」入圍最佳影片、導演、女配角等9項大獎，是最大贏家，「關於我和鬼變成家人的那件事」和「疫起」皆以8獎緊追在後。

金馬執委會執行長聞天祥和上屆金馬影帝黃秋生 3日一起揭曉入圍名單，這次報名影片共計552部，其中包括中港澳電影210部，星馬電影62部更創下史上最多的一次，聞天祥在頒獎典禮一開始也提及，這次名單討論最久，評審連吃飯時間都不放過，共花了8個半小時，他說：「今天討論非常激烈，必須盛讚今年評審很樂意發表意見，這樣的交流是很好的。」

聞天祥形容對於評審來說每一次金馬獎都是元年。記者沈昱嘉／攝影

本屆討論最久的獎項是「最佳劇情片」，這次入圍的劇情片型包括史詩格局、探討議題、充滿作者風格的作品，聞天祥特別點評「關於我和鬼變成家人的那件事」，只有當下的台灣能夠出現「融合撿紅包的習俗，還有和同婚合法議題，有一個撞擊。」

而投票 最多輪的是「男配角獎」，包含預投票共投了5次，最終仍幾家歡樂幾家愁，今年遺珠特別多，包含「小曉」劉俊謙、「疫起」曾敬驊與薛仕凌、「周處除三害」袁富華、「富都青年」鄧金煌、「白日之下」姜大衛都被提及。

女配角入圍者中，聞天祥表示「小曉」陳意涵演「賭爛」母親特別好，呈現生活裡的衝擊與道德複雜；「五月雪」萬芳幾乎沒任何劇烈動作或表情，卻能感受到她的風霜與意志。其他位沒入圍卻在評審討論中的有「疫起」項婕如、 「周處除三害」謝瓊煖與王淨、「惡女」林美秀、「五月雪」蔡寶珠等演員。

男主角遺珠方面，童星出身的白潤音和劉冠廷在「老狐狸」飾演的父子檔都被討論，聞天祥也表示許光漢和林柏宏因在「關於我和鬼變成家人的那件事」相得益彰，也因此影響到白潤音的入圍，但仍讚白潤音「未來不可限量」。女主角的遺珠則有「請問，還有哪裡需要加強」的宋芸樺、「車頂上的玄天上帝」的林依晨。

此外，本屆最佳動畫片僅有「八戒」入圍，對於入圍是否即得獎，聞天祥表示，規章並沒有規定不得從缺，但入圍就是被認為有得獎資格，過去評審團仍會頒出獎項，不過目前評審團尚未到齊，並不會把話說死。

今年金馬獎邁入60屆，聞天祥形容對於評審來說每一次都是元年，尤其今年特別強調「凝聚眾人，直奔未來」，因為每幾年都是一個階段、一個里程碑，「在回望的時候是要找到繼續走下去的格局跟意義到底在哪裡，你的不可被取代性到底在哪邊，我們是非常戰戰兢兢的在做這件事情」。金馬獎頒獎典禮將於11月25日展開。