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歐美紅星副業比演藝主業還賺錢 男星賣酒 女星賣彩妝

記者蘇詠智／專題即時報導
喬治柯隆尼因為龍舌蘭酒的生意，財富暴增。圖／摘自IG
喬治柯隆尼因為龍舌蘭酒的生意，財富暴增。圖／摘自IG

好萊塢紅星們曾經有過片酬幾乎沒上限、搶手大牌號稱「兩千萬美元俱樂部會員」（一部片可拿到兩千萬美元）的輝煌年代，可是近年來光靠巨星之名，也不太能保證片子絕對大賣，隨著他們的招牌愈來愈褪色，片酬也愈來愈縮水，有些人反而是斜槓的副業，比演藝工作賺的錢還多，甚至到了財富自由、可以只為興趣做演藝工作的程度。

以往曾以「小雨傘」等名曲在樂壇走紅的蕾哈娜，被視為「藝人創業」的最成功代表之一，她的彩妝事業風生水起，個人財富據估計已達14億美元，光靠演出活動是絕不可能有此成績，因為就連在影壇紅超過30年、去年還因「捍衛戰士：獨行俠」大賺1億美元的湯姆克魯斯，身家也「只」有6億美元，可見蕾哈娜生意做得好，才是她擁有傲人財富的主要原因。

有趣的是，女星賣彩妝，似乎是發財的熱門途逕，除了蕾哈娜之外，金卡戴珊的同母異父小妹凱莉詹納也有彩妝事業，累積出7億5000萬美元的身家，迪士尼頻道偶像出生的席琳娜，也有推出自己的彩妝品牌，最新財產估計為8億美元，也是靠生意大大拉抬了自己的身家。相較之下，今年巡演造成搶票話題，還可能靠著演唱會紀錄片大賺一筆的泰勒絲，身家估計為7億4000萬美元，儘管已達歌手吸金實力的天花板，還是略遜其他人賣彩妝一籌。

在經營副業的項目上，好萊塢眾星也呈現「男女之別」，女星大都賣彩妝、賣服飾或香水，男星則多半賣酒。好萊塢大哥喬治柯隆尼雖然備受同業的敬重、信賴，個人票房實績其實談不上非常出色，更難以跟湯姆克魯斯、李奧納多狄卡皮歐等相比，然而他的主要財源之一，就是來自和辛蒂克勞馥的老公蘭迪吉柏等共同創立的龍舌蘭酒品牌Casamigos（卡薩明戈），他目前身家估計有5億美元，比李奧納多和小勞勃道尼的3億美元還高出不少。

無獨有偶，喬治柯隆尼的好朋友布萊德彼特，過去在法國的城堡旁有葡萄酒莊，也發展出賣酒的事業，他所出品的Miraval葡萄酒在台灣的大賣場也曾販售，是他很重視的業務。然而在與安琪莉娜裘莉的離婚戰中，她差點把自己所持的股分便宜賣給俄羅斯的寡頭集團，引發一連串風波。同樣也在經營龍舌蘭酒事業的馬克華柏格，身家也多達4億美元，難怪他在訪問中表示之後只想演自己真正想演的角色，戲會逐漸少拍，因為演藝事業已非他的生活重心。

席琳娜靠賣彩妝變成小富婆。圖／摘自IG
席琳娜靠賣彩妝變成小富婆。圖／摘自IG
蕾哈娜賣彩妝賣到成為身價超過10億美元的女富豪。圖／摘自IG
蕾哈娜賣彩妝賣到成為身價超過10億美元的女富豪。圖／摘自IG
布萊德彼特持續經營賣葡萄酒的事業，不輕易放棄。圖／摘自IG
布萊德彼特持續經營賣葡萄酒的事業，不輕易放棄。圖／摘自IG

好萊塢 湯姆克魯斯 泰勒絲

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