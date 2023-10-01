我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臨時撥款未納援烏方案 拜登矢言支持基輔

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價逾97萬元

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

記者蘇詠智／即時報導
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

曾因「楚留香」、「書劍恩仇錄」、「戲說乾隆」等劇紅遍港台的76歲資深巨星鄭少秋，驚傳在未成名前與女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀，已於近日在南加州寓所內尋短，享年55歲。

據YouTube頻道「Smart Travel」報導，由於她生前加入洛杉磯地區的華人天主教堂成人道理班，教友知道她心情欠佳，後來她又失聯，在聯絡不上她母親盧慧茹的情況下，先報警求助，想不到警方破門而入後，發現她已輕生。

教會方面為她舉行了追思彌撒，一切後事還是希望找她的家人處理，但盧慧茹依舊聯絡不到，呼籲鄭少秋出面。

鄭安儀在美國輕生，享年55歲。圖／摘自YouTube頻道「Smart Trave...
鄭安儀在美國輕生，享年55歲。圖／摘自YouTube頻道「Smart Travel 」

鄭少秋最為觀眾熟知的是和沈殿霞與現任妻子官晶華的兩段婚姻，沈殿霞所生的女兒鄭欣宜，從小在外界關注下長大，卻大都是與母親生活，鄭少秋則與官晶華和彼此生下的兩個女兒組成一個家，鄭欣宜和父親、同父異母兩個妹妹的關係，始終受到外界的矚目，但她們的大姊鄭安儀，就幾乎沒跟她們有任何往來。

鄭安儀成長過程都是母親供養，和鄭少秋也沒聯繫，只除了在鄭少秋出資下念完大學，鄭少秋曾經感嘆：「現在如果在街上遇見，也不知道認不認得。」沒想到父女緣分就是這麼淺，名字再次連在一起，已經是鄭安儀傳出憾事，彼此天人永隔。

傳鄭安儀雖然在長大後可以理解父母親當年分手，但畢竟從小被灌輸父親不好的想法，又陷入三角戀，心情始終不佳，可能因此想不開。

鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。圖／本報系資料照片
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。圖／本報系資料照片
鄭少秋與親生大女兒失聯多年，卻已天人永隔。圖／摘自FB
鄭少秋與親生大女兒失聯多年，卻已天人永隔。圖／摘自FB

加州 南加 洛杉磯

上一則

傑尼斯事務所10/2公布營運方向擬徵新名 東山紀之將引退

下一則

宥勝爆性騷後神隱3個半月首發聲 自曝禪修「很痛」

延伸閱讀

日自民黨政府擬解散統一教會 過河拆橋全因安倍之死

日自民黨政府擬解散統一教會 過河拆橋全因安倍之死
惹出安倍刺殺案 日本自民黨政府擬解散統一教會

惹出安倍刺殺案 日本自民黨政府擬解散統一教會
很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」
阿州蒙哥馬利華人教會慶中秋

阿州蒙哥馬利華人教會慶中秋

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家
杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄
中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」
「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧