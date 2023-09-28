我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你這些紀錄

股指微幅收高 全月仍是今年最糟

中國男神驚傳嫖娼、出軌、賣淫 2男星急發聲明

記者楊起鳳／即時報導
任嘉倫最近也捲入謠言中。（圖：中天娛樂台提供）
任嘉倫最近也捲入謠言中。（圖：中天娛樂台提供）

中國男星任嘉倫遭到「中國第一狗仔」卓偉影射，表示10月1日前恐有男星出軌塌房，讓任嘉倫飽受網友猜測，對此任嘉倫29日發出聲明表示：「針對一直以來在網路平台上大肆造謠傳播並持續發酵的關於任嘉倫先生嫖娼 、出軌、賣淫、離婚、二胎言論，根本不具事實基礎，純屬惡意造謠誹謗」，並表示已委託律師將相關侵權證據，提交法院。但又傳出事主是另一位男星成毅，對此成毅也發出聲明嚴正澄清。

任嘉倫表示：針對一直以來在網絡平台上大肆造謠傳播並持續發酵的關於任嘉倫先生嫖娼、出軌、賣淫、離婚、二胎等不實言論，我方現作出如下嚴正聲明：

一、該等言論根本不具事實基礎，純屬惡意造謠誹謗。任嘉倫先生從未有過上述行為。

二、部分網絡用戶惡意發布、散播針對任嘉倫先生的誹謗言論的行為，造成了不明真相的公眾對任嘉倫先生的質疑和誤解，已經構成對任嘉倫先生名譽權的侵犯。我方在此嚴正警告各造謠傳謠者切莫一錯再錯。

三、嚴厲警告相關網絡用戶立即停止傳播並刪除上述誹謗言論，網絡平台亦有義務及時對侵權內容進行屏蔽、刪除、撤銷，避免負面影響和損害結果進一步擴大。

四、作為公眾人物，任嘉倫先生非常願意接受公眾監督，也誠心接受所有有益於自身進步的建議和批評，但我們不接受無端造謠和中傷。網絡並非法外之地。我方已經委托律師對部分相關網絡用戶及其侵權言論進行證據固定，並向法院遞交相關侵權案件立案材料，我方將持續關注相關輿情，若誹謗信息進一步傳播擴散、任嘉倫先生的合法權益仍然受到侵害，我方將絕不姑息、追責到底！特此聲明！

而受到波及的還有中國男星成毅，因卓偉表示是二字男星，引發網友猜測是成毅，對此成毅工作室發出律師聲明強調：「請立即刪除針對成毅先生的不實信息，停止侮辱、誹謗的侵權行為，消除不良影響，並避免再次通過任何方式侵犯成毅先生合法權益。」

古裝男神成毅被影射醜聞發聲明澄清。（圖：愛奇藝國際站提供）
古裝男神成毅被影射醜聞發聲明澄清。（圖：愛奇藝國際站提供）

上一則

看不出何妤玟已46歲 她猜這個歲數「因為她個性很…」

延伸閱讀

曾說殺人像殺雞 紐約華人賣淫團夥 4嫌拒對新指控認罪

曾說殺人像殺雞 紐約華人賣淫團夥 4嫌拒對新指控認罪
郭富城曬33年前「愛不完」封面 網讚︰真正凍齡男神

郭富城曬33年前「愛不完」封面 網讚︰真正凍齡男神
郭富城曬33年前「對你愛不完」封面 網讚︰真正凍齡男神

郭富城曬33年前「對你愛不完」封面 網讚︰真正凍齡男神
杭州亞運／中華隊前2金都是柔道 連珍羚感謝男神楊勇緯

杭州亞運／中華隊前2金都是柔道 連珍羚感謝男神楊勇緯

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
鍾麗緹女兒在演唱會上當眾換衣服。(取材自 Instagram)

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

2023-09-22 20:13
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空