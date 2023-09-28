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麥可坎邦享壽82歲 踏入戲劇60年演活哈利波特校長

中央社倫敦28日綜合外電報導
愛爾蘭裔英國演員麥可坎邦（Michael Gambon）今天逝世，享壽82歲。（美聯社）
愛爾蘭裔英國演員麥可坎邦（Michael Gambon）今天逝世，享壽82歲。（美聯社）

愛爾蘭裔英國演員麥可坎邦（Michael Gambon）今天逝世，享壽82歲。他因為演出「哈利波特」系列電影中睿智的鄧不利多（Albus Dumbledore）校長，而為全球觀眾所知。

英國聯合社（PA Media）引述家屬聲明報導，麥可坎邦在醫院安詳離世。

路透社報導，麥可坎邦從1960年代初期開始在舞台演出，在精神導師勞倫斯奧立佛（Laurence Olivier）提拔下開展表演事業，其後跨入電視和電影領域。

麥可坎邦演過的知名電影角色，包括在英國電影大師彼得格林納威（Peter Greenaway）1989年電影「廚師、大盜、他的太太和她的情人」（The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover）中飾演精神錯亂的大盜，以及在2010年湯姆霍伯（Tom Hooper）導演的「王者之聲：宣戰時刻」（The King's Speech）中飾演年邁的英王喬治五世（George V）。

但麥可坎邦最為人知的角色，是「哈利波特」（Harry Potter）系列電影中霍格華茲魔法學校（Hogwarts School）的校長鄧不利多教授，他在2004年接替已故演員李察哈里斯（Richard Harris）飾演這個角色。

麥可坎邦淡化人們對他表演的讚譽，說他只是「貼著鬍子、穿著長袍」演出自己。

麥可坎邦1940年10月19日出生在愛爾蘭首都都柏林（Dublin），母親是一名裁縫師，父親是一名工程師。6歲時舉家搬到英國首都倫敦的康登鎮（Camden Town），他的父親在那裡尋找戰後重建的相關工作。

麥可坎邦在1986年的電視劇「歌舞神探」（The Singing Detective）中擔任主角，引起更廣泛注意。他在劇中飾演一名患有皮膚病的作家，想像力是他擺脫痛苦的唯一途徑。他贏得過4座英國影藝學院（BAFTA）電視獎，其中一座正是表揚他在這部影集中的演出。

麥可坎邦還曾獲得3座勞倫斯奧立佛獎（Laurence Olivier Awards），並以2001年的「謎霧莊園」（Gosford Park）和2010年的「王者之聲：宣戰時刻」2度贏得美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）最佳總體卡司獎。

哈利波特 影藝學院

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