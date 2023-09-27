無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

蔡依林 （Jolin）接下保養品代言，27日身穿白色禮服出席記者會，表示膠原蛋白跟蛋白質 對她來講都很重要，膠原蛋白被視為是年輕的象徵，那覺得現在外型像幾歲？43歲的她大方表示到了這個歲數，好像是滿好的年紀，沒有去想像怎樣的歲數該長什麼樣子，回首一路走來的心路歷程，並不會羨慕當年18歲的自己。

目前「Ugly Beauty」中國巡演暫時告一段落，她可以放一段長假，已排好旅遊行程，地點要先保密，巡演預計過完農曆年後才有新場次，有望再度重返台灣辦戶外場？她說有看到很多粉絲敲碗，若有機會也想體驗看看。而她對廣告台詞「沒有完美的人生，只有更好的選擇」格外有感，至今有沒有做過錯誤選擇？她表示每天都需要選擇，「像是點外食、起床後要喝幾度的水。」