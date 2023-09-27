無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蔡依林（Jolin）接下保養品代言，27日身穿白色禮服出席記者會，表示膠原蛋白跟蛋白質對她來講都很重要，膠原蛋白被視為是年輕的象徵，那覺得現在外型像幾歲？43歲的她大方表示到了這個歲數，好像是滿好的年紀，沒有去想像怎樣的歲數該長什麼樣子，回首一路走來的心路歷程，並不會羨慕當年18歲的自己。
目前「Ugly Beauty」中國巡演暫時告一段落，她可以放一段長假，已排好旅遊行程，地點要先保密，巡演預計過完農曆年後才有新場次，有望再度重返台灣辦戶外場？她說有看到很多粉絲敲碗，若有機會也想體驗看看。而她對廣告台詞「沒有完美的人生，只有更好的選擇」格外有感，至今有沒有做過錯誤選擇？她表示每天都需要選擇，「像是點外食、起床後要喝幾度的水。」
另外，Jolin原定10月前往海外參加音樂節，主辦單位宣布「由於專輯製作日程調整，蔡依林將無法參加CCURRENTT原定於10月15日倫敦站、10月28日洛杉磯站、11月26日雪梨站的演出」，並開放觀眾退票退款。許多歌迷一面感到扼腕，同時又很開心盼到新專輯的消息，對此Jolin先向粉絲道歉，並透露今年推出專輯的機會渺茫，「很希望專輯可以多寫一些東西，但單曲可以。」據悉會有一、兩首新單曲。
上一則
FB留言