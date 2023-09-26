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亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

布魯斯威利妻子傷心吐真相：他連自己失智都不一定清楚

記者蘇詠智／即時報導
布魯斯威利（右）的現任妻子艾瑪，扮演他身旁堅強的支柱。（路透資料照片）
布魯斯威利（右）的現任妻子艾瑪，扮演他身旁堅強的支柱。（路透資料照片）

昔日以「終極警探」、「靈異第六感」等片在影壇紅極一時的布魯斯威利，由於罹患額顳葉失智症，造成有失語症的現象，不得不退出幕前，他的現任妻子艾瑪、前妻黛咪摩兒，以及他們分別生下的5個女兒，一起共同面對這個重大挑戰，雖然家人幫忙分擔，但還是很沈重的負荷，艾瑪近來在電視節目上接受訪問，坦言家中有人失智，就是一整個家庭的事，大家都需要面對。

艾瑪威利曾幾度為布魯斯威利的病情掉眼淚，她嘆道：「說真的，我們也很難知道他到底清不清楚自己生了這樣的病，然而看到兩個念小學的女兒從陪伴他當中學習到對家人的愛、關懷，這是非常美的，雖然是因為這麼悲傷的情況。」

額顳葉失智除了會影響到患者的語言能力外，還有可能改變患者的性格，與待人處事的態度，患者甚至可能明顯對周圍的人漠不關心，會讓熟悉他們的親友感到難以接受。自從布魯斯威利息影、在家養病後，艾瑪與黛咪就通力合作，試圖想要讓他增進對自己過去的作品、演藝成績的記憶，盡可能為他留下許多美好的回憶，他們甚至做好他「可能會很快離開」的心理準備，讓自己勇敢的面對現實。

身旁家人為布魯斯威利憂心又感受到沈重的壓力，他自己卻看似輕鬆、自在，彷彿未受到病魔的影響，這讓影迷感到些許安慰。儘管他要能完全康復，難度非常高，他的家人都希望他能在世上快樂的生活，也會在他旁邊繼續扮演好堅強的後盾。除此之外，艾瑪上電視是要呼籲外界對額顳葉失智症的關注與重視，期待大家能先有警覺，減少家人罹病的機率。

布魯斯威利與艾瑪所生的兩個小女兒，雖然都還是小學生，卻要開始學習照料生病的父親。...
布魯斯威利與艾瑪所生的兩個小女兒，雖然都還是小學生，卻要開始學習照料生病的父親。圖／摘自IG
布魯斯威利家人不確定他清不清楚自己的病情。圖／摘自IG
布魯斯威利家人不確定他清不清楚自己的病情。圖／摘自IG

布魯斯威利 失語症

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