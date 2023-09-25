高調否定新戀情…baby大漠中與他貼臉甜笑

楊穎現身沙漠，與駱駝貼臉甜笑。（取材自微博）

大陸女星Angelababy （楊穎）去年宣布與黃曉明 離婚後，兩人感情動向備受關注；Angelabab日前遭微博 博主爆料，有神秘男陪她拍戲、待在她的車內，還知道Angelababy的家中密碼；Angelababy25日參加直播活動的時候，對新戀情傳聞高調回應，直接表示：「戀情？沒有」。

博主「酷哥追星日記_」日前爆料，稱自己跟拍Angelababy多日後，發現有名神秘男子頻頻出現在她的生活周遭，不僅陪她去拍戲、待在她的車內，還知道Angelababy的家中密碼，進而引發兩人交往的傳聞，雖然當時女方的助理已發文表示：「我姐單身。」澄清交往傳聞，但相關風波並未因此平息。

Angelababy25日在參加某直播活動的時候，也突然對網路上近期流傳的新戀情傳聞做出了回應；當時的她和主持人現身大漠之中，被問到：「最重要的是大家都想知道最近的工作」，而Angelababy竟然自己創建了個話題，直接表示：「戀情？沒有」，火速澄清相關傳聞。