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哈利、梅根受邀與好萊塢眾星同台 凱蒂佩芮爸媽搶合照

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左起）、梅根、歐普拉（右四）、艾倫狄珍妮絲（右一）等在名流雲集的慈善活動上大合照。圖／摘自IG
哈利（左起）、梅根、歐普拉（右四）、艾倫狄珍妮絲（右一）等在名流雲集的慈善活動上大合照。圖／摘自IG

儘管英國廣大的皇室支持者和全球各地酸民、八卦媒體三不五時唱衰，哈利王子與妻子梅根在美國似乎還吃得開，尤其梅根被稱「巴望著當好萊塢王妃」，顯然過去當女星時在業界建立的人際關係還沒有全都斷掉，兩人日前出席凱文柯斯納主辦的慈善相關活動，不只與媒體女王歐普拉、昔日的談話秀天后主持艾倫狄珍妮絲拍了大合照，哈利還頒獎給凱文，向他過去在慈善事業上的貢獻致敬，更被樂壇大牌凱蒂佩芮的爸媽搶著要求合照。

對於哈利與梅根，英國很多媒體向來沒好話，因而之前梅根與Spotify宣告要分道揚鑣，還有該平台高層罵她跟哈利是「騙子」，酸民與媒體忙著落井下石，稱他們在好萊塢「已經玩完」，還指歐普拉找他們做了一次轟動全球的獨家專訪後，眼看他們在英國犯眾怒、形象欠佳，巴不得趕快跟他們切斷關係，連自己生日會都不邀他們前往。不過當天在凱文柯斯納的活動上，歐普拉與哈利、梅根被見到在聊天，歐普拉的態度完全不像躲避他倆唯恐不及，謠言早不攻自破。

至於梅根也上過她節目、還配合搞笑演出的艾倫，雖然節目已經停掉，在娛樂界還是重量級人物，跟她保持好的關係，對哈利和梅根不會有太大的損害。而這一回終於見到的凱文柯斯納，這幾年掛帥主演的影集在美國超紅，又是曾得過奧斯卡大獎的資深巨星，就算現在和妻子談離婚，人氣並沒有下滑，也是哈利和梅根值得爭取的業界大咖。

看起來哈利與梅根在好萊塢還是有可為，不過梅根想當然爾對於和娛樂界紅星結交比哈利更熱中，哈利幾度被形容「眼神趁空檔飄向遠方」，似乎對跟閃耀紅星們當朋友，還不是那麼習慣，沒有藝人出身的梅根來得自在。

哈利（左起）、梅根是凱文柯斯納（右二）主辦的慈善盛會特別來賓。圖／摘自IG
哈利（左起）、梅根是凱文柯斯納（右二）主辦的慈善盛會特別來賓。圖／摘自IG
哈利（左）與梅根並沒受到好萊塢名流的排擠，仍有值得經營的空間。（路透資料照片）
哈利（左）與梅根並沒受到好萊塢名流的排擠，仍有值得經營的空間。（路透資料照片）

梅根 哈利 歐普拉

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