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太幸運 周杰倫演唱會驚喜合體郎朗 台下全瘋了

記者梅衍儂／即時報導
周杰倫（左）太原演唱會請來郎朗擔任嘉賓。(圖：杰威爾音樂提供)
周杰倫（左）太原演唱會請來郎朗擔任嘉賓。(圖：杰威爾音樂提供)

鋼琴家郎朗在周杰倫「最偉大的作品」MV裡2人有精彩鬥琴的畫面，日前周杰倫在太原舉辦演唱會，郎朗現身與周杰倫重現了這段精彩的演奏，雙方以雙鋼琴展現高超琴藝，掀起全場高潮。

周杰倫先演唱「最偉大的作品」，間奏郎朗彈奏著鋼琴自舞台升起，歌迷尖叫聲不絕於耳，緊接著郎朗彈奏「夜曲」，周杰倫演唱，展現絕佳默契，郎朗說：「今天非常感謝我的好兄弟杰倫邀請我和他同台，合作『最偉大的作品』還有我最喜歡的、陪伴我多年的『夜曲』，謝謝大家！杰倫最棒！」周杰倫說：「『最偉大的作品』其實一直都沒有用這樣的形式表演過，哇！太原的朋友們真的是太幸福啦！老實說，跟兄弟鬥琴的時候，我真的是非常緊張！」郎朗也說：「我其實今天挺緊張，看了一半演唱會，然後我就去後面練習一下。」

郎朗也帶來自己專輯的「獅子王」，並與周杰倫再合作一曲「青花瓷」，流行音樂天王與古典音樂鋼琴大師跨界聯手演出，讓全場5萬名粉絲沉浸在音樂盛宴。周杰倫在2013年就邀請郎朗拍攝他的MV「夢想啟動」，在實境節目「周遊記」裡也有令人印象深刻的合作，「最偉大的作品」MV裡的鬥琴，都在在顯示兩人的好交情。

周杰倫（右）和郎朗多次合作默契十足。(圖：杰威爾音樂提供)
周杰倫（右）和郎朗多次合作默契十足。(圖：杰威爾音樂提供)

周杰倫

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